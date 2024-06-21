В Бельгии велосипедные улицы и проспекты становятся нормой

Всего за две пятилетки процент использования автомобилей в городе среди жителей 250-тысячного Генту снизился с 55% до 27%. Машины становятся полезными только в загородных поездках или дальних туристических путешествиях. Подобного показателя ни один город страны не имеет.

Это очень положительно сказалось на экологии и здоровье людей, поскольку количество всевозможных заболеваний упало, а продолжительность жизни выросла. Здесь официально признано, что уменьшение загрязнения воздуха достигло 18%.

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При этом количество людей, которые оседлали велосипеды и ежедневно ими пользуются достигло 37% от общего количества жителей города. Для сравнения в 2017 году велосипедами там пользовались только 22% горожан.

Сейчас на каждое хозяйство здесь приходится не менее 2,6 велосипеда. Таким образом, велосипедисты и пешеходы вышли в приоритет. Согласно введенному генплану, центр города разделен на шесть секций, окружающих одну большую зону, свободную от автомобилей.

Нам остается только мечтать если не о велосипедных улицах, то хотя бы об определенных цветом и широкими полосами велодорожки. Фото: Velo-city conference

При любой погоде, на хорошо обустроенных просторных дорожках и улицах с подземными крытыми и наземными открытыми парковочными зонами велосипедисты идут на работу, обучение и просто на прогулки.

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В городе действует свободный от автомобилей исторический центр, который является крупнейшим в Бельгии - 70 гектаров. Здесь создана целая сеть пешеходных улиц, которые с 11:00 до 18:00 свободны от движения транспорта – грузового, автомобилей, такси и даже велосипедов. Велосипедисты могут находиться на пешеходных улицах, если ведут велосипед рядом с собой.

Город на прошлой неделе принимал велоконференцию. В этом году на Velo-city 2024 Ghent, прибыло более 1600 участников – опыт Гента уже изучается мэриями европейских городов. Во время церемонии открытия Гент был отмечен международной наградой за превосходную велоинфраструктуру.

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Велосипеды здесь вообще стали приоритетными. Это уже воспринимается как культ (см. видео внизу). Для этого есть все основания: город построил 500 км велосипедной инфраструктуры, это не только качественные велодорожки, но и более 60 веломостиков и тоннелей, которые значительно повышают безопасность велосипедистов на опасных перекрестках. Для результативной логистики создано 24 велосипедные улицы и 12 тысяч парковочных мест для велосипедов.