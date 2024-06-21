У Бельгії велосипедні вулиці і проспекти стають нормою

Загалом за дві п’ятирічки відсоток використання автомобілів у місті серед мешканців 250-тисячного Генту знизився з 55% до 27%. Автівки стають в пригоді лише в заміських поїздках чи далеких туристичних мандрівках. Подібного показника жодне місто країни не має.

Це дуже позитивно позначилося на екології та здоров’ї людей, оскільки кількість усіляких захворювань впала, а тривалість життя зросла. Тут офіційно визнано, що зменшення забруднення повітря сягнуло 18%.

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При цьому кількість людей, котрі осідлали велосипеди й щоденно ними користуються досягла 37% від загальної кількості жителів міста. Для порівняння у 2017-му році велосипедами там користувалися лише 22% містян.

Нині на кожне господарство тут припадає щонайменше 2,6 велосипеда. Таким чином, велосипедисти й пішоходи вийшли в пріоритет. Відповідно до запровадженого генплану, центр міста розділений на шість секцій, що оточують одну велику зону, вільну від автомобілів.

Нам лишається лише мріяти якщо не велосипедні вулиці, то хоча б про визначені кольором та широкими смугами велодоріжки. Фото: Velo-city conference

За будь-якої погоди, на гарно облаштованих просторих доріжках і вулицях з підземними критими та наземними відкритими паркувальними зонами велосипедисти ідуть на роботу, навчання і просто на прогулянки.

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В місті діє вільний від автомобілів історичний центр, який є найбільшим в Бельгії - 70 гектарів. Тут створено цілу мережу пішохідних вулиць, які з 11:00 до 18:00 вільні від руху транспорту – вантажного, автомобілів, таксі та навіть велосипедів. Велосипедисти можуть перебувати на пішохідних вулицях, якщо ведуть велосипед поруч із собою.

Місто на минулому тижні приймало велоконференцію. Цьогоріч на Velo-city 2024 Ghent, прибуло понад 1600 учасників – досвід Гент вже вивчається меріями європейських міст. Під час церемонії відкриття Гент був відзначений міжнародною нагородою за чудову велоінфраструктуру.

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Велосипеди тут взагалі стали пріоритетними. Це вже сприймається як культ (див. відео внизу). Для цього є всі підстави: місто побудувало 500 км велосипедної інфраструктури, це не тільки якісні велодоріжки, але й понад 60 веломостиків і тунелів, які значно підвищують безпеку велосипедистів на небезпечних перехрестях. Для результативної логістики створено 24 велосипедні вулиці та 12 тисяч паркувальних місць для велосипедів.