В Британии похитили целую фуру сыра и вывезли в Россию

Интересное ограбление произошло в Великобритании. Мошенник под видом дистрибьютора крупного французского ритейлера прибыл к ведущему британскому сыроделу Neal's Yard.

Как пишет аналитическая служба Ассоциации защиты транспортируемых активов TAPA, в фуру загрузили заказанные "торговым партнером" 22 тонны сыра. Это – 950 кружочков чеддера, что признано одним из лучших в мире сортов сыра.

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Водитель получил на руки сопроводительные документы и под пожелания счастливой дороги покинул сыроварню. В кузове рефрижератора поехало продукции на зарегистрированную стоимость примерно 300 000 фунтов стерлингов, то есть более 350 000 евро.

Однако груз исчез вместе с водителем. Знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер через соцсети обратился к своей многомиллионной аудитории подписчиков с просьбой помочь найти вора.

Новость о краже облетела мир в течение следующих 48 часов, о событии написали ряд мировых СМИ.

Все бросились искать следы преступника. К поиску "грузовика с шикарным сыром" присоединились 10,5 миллиона человек. В конце концов, они вывели полицию на след.

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Вероятно, сыр был вывезен в Россию и на Ближний Восток. Возможно, его уже даже съели. А вот вора на пятый день задержали.

Обвинение предъявлено 63-летнему мужчине из южной части Лондона. Ему инкриминируют "мошенничестве путем фальшивого представления и обращении с крадеными товарами".

Сыроварня понесла большие убытки. Neal's Yard осуществила выплаты поставщикам молочных продуктов, чтобы им не пришлось нести расходы, связанные с кражей.

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В целом такие подставные перевозчики и кражи из фур становятся очень распространенными. По сообщениям TAPA EMEA, это была лишь одна из 398 потерь груза за октябрь месяц, что привело к общей стоимости убытков в 23 488 550 евро.