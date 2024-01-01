У Британії викрали цілу фуру сиру та вивезли до Росії

Цікаве пограбування сталося в Великій Британії. Шахрай під виглядом дистриб’ютора великого французького рітейлера прибув до провідного британського сировара Neal's Yard.

Як пише аналітична служба Асоціації захисту транспортованих активів TAPA, у фуру завантажили замовлені "торговим партнером" 22 тонни сиру. Це – 950 кружалець чеддеру, що визнано одним з найкращих у світі сортів сиру.

Читайте також Злодії використовують безпілотники для крадіжок з вантажівок: як це працює

Водій отримав на руки супровідні документи й під побажання щасливої дороги покинув сироварню. У кузові рефрижератора поїхало продукції на зареєстровану вартість приблизно 300 000 фунтів стерлінгів, тобто понад 350 000 євро.

Однак вантаж зник разом з водієм. Знаменитий британський шеф-кухар Джеймі Олівер через соцмережі звернувся до своєї багатомільйонної аудиторії підписників з проханням допомогти знайти крадія.

Новина про крадіжку облетіли світ протягом наступних 48 годин, про подію написали низка світових ЗМІ.

Усі кинулися шукати сліди злочинця. До пошуку "вантажівки з шикарним сиром" доєдналися 10,5 мільйона людей. Зрештою, вони вивели поліцію на слід.

Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв

Ймовірно, сир був вивезений до Росії та на Близький Схід. Можливо, його вже навіть з’їли. А ось злодія на п’ятий день затримали.

Звинувачення висунуто 63-річному чоловікові з південної частини Лондона. Йому інкримінують "шахрайстві шляхом фальшивого представлення та поводженні з краденими товарами".

Сироварня зазнала великих збитків. Neal's Yard здійснила виплати постачальникам молочних продуктів, щоб їм не довелося нести витрати, пов’язані з крадіжкою.

Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали

Загалом такі підставні перевізники та крадіжки з фур стають дуже поширеними. За повідомленнями TAPA EMEA, це була лише одна з 398 втрат вантажу за жовтень місяць, що призвело до загальної вартості збитків у 23 488 550 євро.