5 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли движение на улице Грушевского в правительственном квартале Киева, впоследствии это переросло в столкновения с правоохранителями.

Прямая речь главы организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича: "Где-то примерно в 12 часов мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского".

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Детали: Как сообщает "Киев Оперативный", когда евробляхеры начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".

Как видно из видео, произошли столкновения митингующих с полицейскими.

По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание глав фракции, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос евробляхеров.

Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 о доступном растаможивании авто.

Напомним, что сейчас растаможка подержанного автомобиля иногда достигает 250 – 650% от его стоимости. Такое положение вполне устраивает чиновников и вряд ли изменится в ближайшее время, хотя владельцы авто на еврономерах уже третий день бастуют за доступную растаможку.