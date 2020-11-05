5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло у сутички з правоохоронцями.

Пряма мова голови організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича: "Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського".

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Деталі: Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".

Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.

За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонились з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання євробляхарів.

Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаного автомобіля іноді сягає 250-650% від його вартості. Таке положення цілком влаштовує чиновників і навряд чи зміниться найближчим часом, хоча власники авто на єврономерах вже третій день стракуйкують за доступне розмитнення.