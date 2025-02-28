В Европе появится электромобиль за 8000 евро, не требующий водительских "прав"

Эта модель пока находится на стадии прототипа. Разработана так, чтобы соответствовать европейской категории легких квадроциклов L6e. Эти транспортные средства не являются “автомобилями” в традиционном (или в юридическом) понимании, что упростило их путь к производству.

На такие тонкости обратил внимание electrek.co. Его эксперты также подметили, что в подобной нише до сих пор активно выступают другие производители. Скажем, таким же путем вышли на рынок популярные микроавтомобили Citroen AMI, продажи которых уже пересекли порог в 30 000 единиц.

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Ориентировочная цена в 8 000 евро, то есть где-то примерно 8 300 долларов США, должна сделать NIUMM 500 не менее популярным. Он должен заполнить нишу удобного, защищенного от погодных условий транспорта для городского пассажира, выходя с преимуществами за пределы типичного мопеда, скутера или мотоцикла.

При этом "пятисотый" становится всесезонным, хорошо защищенным замками на парковке. Позитива добавляет то, что он будет хорошо защищать водителя и пассажира от дождя, снега и холода.

Максимальная скорость этого транспортного средства 45 км/ч.

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Конечно, такой скорости где-то на трассе мало, но в переполненном городском потоке транспорта иногда элитные и дорогие машины даже этого не достигают. Здесь даже в городском цикле запаса стандартного аккумулятора с емкостью 7 кВт-ч достаточно на 118 км. В версии со съемным аккумулятором он пройдет почти вдвое меньше – 60 км (37 миль).

Приводит в движение один двигатель максимальной мощностью 10 кВт. Трансмиссия аналогична электрическому мопеду NIU NQiX.

В некоторых странах легкие квадроциклы не требуют водительского удостоверения. Однако, несмотря на ограниченную скорость, маленький электрический микрокар имеет много автомобильных возможностей.

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Во-первых, здесь традиционное управление с классическим рулем и с двумя педалями внизу. Это более присуще водителям автомобилей. Конечно, здесь нужно больше опыта для парковки, чем это можно сделать на мопеде или скутере.

Здесь все как у автомобиля, только карликовых размеров. NIUMM 500 имеет электрические замки и электрические стеклоподъемники, входящие в стандартную комплектацию, как и электрический обогрев.

Среди дополнительных опций – люк и кондиционер. За двумя сиденьями есть достаточно большое место для хранения вещей и еще одно небольшое место для хранения вещей перед пассажирским сиденьем.

Городской микрокар NIU только что продемонстрировал на выставке Motorrad в Дортмунде, Германия. Правда, нет никакой информации о том, когда начнется производство NIUMM 500.

Фото: NIU