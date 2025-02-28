В Європі з'явиться електромобіль за 8000 євро, який не потребує водійських "прав"

Ця модель поки перебуває на стадії прототипу. Розроблена так, щоб відповідати європейській категорії легких квадроциклів L6e. Ці транспортні засоби не є "автомобілями" в традиційному (або в юридичному) розумінні, що спростило їх шлях до виробництва.

На такі тонкощі звернув увагу electrek.co. Його експерти також підмітили, що в подібній ніші досі активно виступають інші виробники. Скажімо, таким же шляхом вийшли на ринок популярні мікроавтомобілі Citroen AMI, продаж яких вже перетнув поріг у 30 000 одиниць.

Читайте також Міський електромобіль Citroen Ami перевернули на крутому повороті: відео

Орієнтовна ціна у 8 000 євро, тобто десь приблизно 8 300 доларів США, має зробити NIUMM 500 не менш популярним. Він має заповнити нішу зручного, захищеного від погодних умов транспорту для міського пасажира, виходячи з перевагами за межі типового мопеда, скутера чи мотоцикла.

При цьому "п’ятисотий" стає всесезонним, добре захищеним замками на парковці. Позитиву додає те, що він буде добре захищати водія та пасажира від дощу, снігу та холоду.

Максимальна швидкість цього транспортного засобу 45 км/год.

Читайте також Електричний MINI Cooper E виходить на ринок

Звісно, такої швидкості десь на трасі замало, але в переповненому міському потоці транспорту інколи елітні та дорогі автівки навіть й цього не досягають. Тут навіть в міському циклі запасу стандартного акумулятора з місткістю 7 кВт-год. достатньо на 118 км. У версії зі знімним акумулятором він пройде майже удвічі менше – 60 км (37 миль).

Приводить в рух один двигун максимальною потужністю 10 кВт. Трансмісія аналогічна електричному мопеду NIU NQiX.

В деяких країнах легкі квадроцикли не потребують посвідчення водія. Однак, попри обмежену швидкість, маленький електричний мікрокар має багато автомобільних можливостей.

Читайте також Kia задумалась над конкурентом для електричного "квадроцикла" Citroen Ami

По-перше, тут традиційне керування з класичним кермом та з двома педалями внизу. Це більш притаманне водіям автівок. Звісно, тут потрібно більше досвіду для паркування, ніж це можна зробити на мопеді чи скутері.

Тут все як в автомобіля, тільки карликових розмірів. NIUMM 500 має електричні замки та електричні склопідіймачі, що входять у стандартну комплектацію, як і електричний обігрів.

Серед додаткових опцій – люк і кондиціонер. За двома сидіннями є досить велике місце для зберігання речей і ще одне невелике місце для зберігання речей перед пасажирським сидінням.

Міський мікрокар NIU щойно продемонстрував на виставці Motorrad у Дортмунді, Німеччина. Щоправда, немає жодної інформації про те, коли почнеться виробництво NIUMM 500.

Фото: NIU