В Европе все чаще начали угонять грузовики с сигаретами

Масштабный скачок такого "бизнеса" спровоцировали высокие налоги, что стимулировало теневой сектор табачной индустрии завести собственный автотранспорт для беспрепятственной перевозки поддонов с сигаретами без посредников. Оживились и воры грузов, которые почувствовали спрос на такую продукцию.

По сообщению экспертов TAPA EMEA, которые ссылаются на собственные исследования, а также данные Европола и KPMG, незаконные изготовления, доставка и торговля контрафактными и крадеными табачными изделиями резко возросла из-за высоких налогов во Франции и Нидерландах.

Читайте также Воры угнали фуру с духами: что с ней было дальше

Как не стоит делать на примере Франции и Нидерландов

В прошлом году Франция потеряла 9,4 миллиарда евро налоговых поступлений из-за незаконного потребления сигарет, что составило 37,6% от общего национального потребления. Считай, более трети недоимки.

В Нидерландах незаконное потребление контрафактным и краденым в официальных цепях поставок табаком за один год утроилось, достигнув 18% от общего потребления сигарет. Сумма потерянных доходов – 900 миллионов евро.

Европа также плачет

Эти тенденции могут распространиться по всей Европе, в частности в Португалии уже прозвучало предупреждение, что предложенное повышение налогов непосредственно будет стимулировать не только незаконную торговлю и дестабилизирует законные рынки, но усилит кражи и даже грабежи таких грузов по все линейке логистики – в дороге и на складах.

Читайте также В каких странах Европы больше всего воруют из грузовиков: рейтинг

За последние 2 года TAPA EMEA зафиксировала кражи контрафактных товаров и сигарет из цепей поставок в 32 странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Средняя стоимость каждой кражи крупных грузов табачных изделий (то есть на более 100 тыс. евро и выше) за последние два года составила 920 798 евро.

Для наглядности эксперты даже составили рейтинг краж табачных изделий из цепей поставок в 2025 году. Суммы там заоблачные.

Самые крупные кражи сигаретных грузов

5 500 000 евро – поддельные сигареты изъяты на морском объекте в Билефельде, Германия

3 000 000 евро – сигареты похитили из грузовика на незащищенной парковке в Нанте, Франция

1 000 000 евро – сигареты, похищены с объекта железнодорожной эксплуатации в Румынии

1 000 000 евро – полиция перехватила преступную группу, нацелившуюся на грузовые поезда, следовавшие из Польши в Германию, и ответственную за кражи миллионов сигарет в течение 4 лет.

700 000 евро – насильственное похищение грузовика с целью кражи сигарет из транспортного средства, направлявшегося во Францию

536 000 евро – сигареты похищены из розничного магазина в Швейцарии

400 000 евро – поддельные сигареты изъяты возле места разгрузки в Дадли, Великобритания

222 853 евро – сигары похищены из грузовика, припаркованного в Маастрихте, Нидерланды

100 000 евро – сигареты, похищены из грузового железнодорожного объекта в Польше

Читайте также В Германии обокрали 19 фур на одной стоянке всего за одну ночь

Контрафакт и кражи приближаются к потребителю

Сделан вывод, что организованные преступные группы, причастные к незаконному производству, доставке и распространения сигарет, перемещают производство ближе к конечным рынкам, чтобы сократить логистические расходы и повысить эффективность

Диверсифицируя транспортные маршруты, они минимизируют риски обнаружения правоохранителями и не будут уязвимыми для воров, которые делают бизнес на похищении табачных грузов.