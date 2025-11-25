В Європі все частіше почали викрадати вантажівки з цигарками

Масштабний стрибок такого "бізнесу" спровокували високі податки, що стимулювало тіньовий сектор тютюнової індустрії завести власний автотранспорт для безперешкодного перевезення піддонів з сигаретами без посередників. Пожвавилися й злодії вантажів, які відчули попит на таку продукцію.

За повідомленням експертів TAPA EMEA, які посилаються на власні дослідження, а також дані Європолу та KPMG, незаконні виготовлення, доставка та торгівля контрафактними та краденими тютюновими виробами різко зросла через високі податки у Франції та Нідерландах.

Як не варто робити на прикладі Франції та Нідерландів

Торік Франція втратила 9,4 мільярда євро податкових надходжень через незаконне споживання цигарок, що становило 37,6% від загального національного споживання. Вважай, понад третину недоїмки.

У Нідерландах незаконне споживання контрафактним та краденим в офіційних ланцюгах постачань тютюном за один рік потроїлося, досягнувши 18% від загального споживання сигарет. Сума втрачених доходів – 900 мільйонів євро.

Європа також плаче

Ці тенденції можуть поширитися по всій Європі, зокрема у Португалії вже прозвучало попередження, що запропоноване підвищення податків безпосередньо стимулюватиме не тільки незаконну торгівлю та дестабілізує законні ринки, але посилить крадіжки і навіть грабунки таких вантажів по всі лінійці логістики – в дорозі та на складах.

За останні 2 роки TAPA EMEA зафіксувала крадіжки контрафактних товарів та сигарет із ланцюгів поставок у 32 країнах Європи, Близького Сходу та Африки. Середня вартість кожної крадіжки великих вантажів тютюнових виробів (тобто на понад 100 тис. євро і більше) за останні два роки склали 920 798 євро.

Для наочності експерти навіть склали рейтинг крадіжок тютюнових виробів з ланцюгів поставок у 2025 році. Суми там захмарні.

Найбільші крадіжки цигаркових вантажів

5 500 000 євро – підроблені сигарети вилучено на морському об'єкті в Білефельді, Німеччина

3 000 000 євро – сигарети викрали з вантажівки на незахищеній парковці в Нанті, Франція

1 000 000 євро – сигарети, викрадені з об'єкта залізничної експлуатації в Румунії

1 000 000 євро – поліція перехопила злочинну групу, що націлилася на вантажні поїзди, що прямували з Польщі до Німеччини, та відповідальна за крадіжки мільйонів сигарет протягом 4 років.

700 000 євро – насильницьке викрадення вантажівки з метою крадіжки сигарет з транспортного засобу, що прямував до Франції

536 000 євро – сигарети викрадено з роздрібного магазину у Швейцарії

400 000 євро – підроблені сигарети вилучено біля місця розвантаження в Дадлі, Велика Британія

222 853 євро – сигари викрадено з вантажівки, припаркованої в Маастрихті, Нідерланди

100 000 євро – сигарети, викрадені з вантажного залізничного об'єкта в Польщі

Контрафакт та крадіжки наближаються до споживача

Зроблено висновок, що організовані злочинні групи, причетні до незаконного виробництва, доставлення та розповсюдження сигарет, переміщують виробництво ближче до кінцевих ринків, щоб скоротити логістичні витрати та підвищити ефективність.

Диверсифікуючи транспортні маршрути, вони мінімізують ризики виявлення правоохоронцями та не будуть вразливими для злодіїв, які роблять бізнес на викрадення тютюнових вантажів.