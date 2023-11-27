На пункт пропуска "Красноильск", что в Черновицкой области, на выезд из Украины в Румынию прибыла автоцистерна-газовоз, до отказа заполненная сигаретами.

Правда, при подаче товаросопроводительных документов на оформление выезда водитель магистрального тягача DAF указал, что едет порожняком за газом. Однако подозрение на ложное показание было.

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Как выяснилось, накануне сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о перевозке внутри какой-то из многочисленных автоцистерн скрытых табачных изделий. Поэтому, ожидали чего-то подобного.

Автомобиль следует использовать по назначению завода-производителя, а не возить все, что заблагорассудится. Фото: ГПСУ

Когда водителю предложили переехать на соседний пункт пропуска "Порубное", тот почувствовал неладное и начал симулировать неисправность автомобиля, портить электропроводку, прятать ключи. Это еще больше придало уверенности на контрабандный груз.

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В конце концов, автомобиль перегнали для углубленного осмотра на упомянутый МАПП, что оборудован специальным сканером для проверки фур.

Сканирование подтвердило предварительную информацию о контрабандном грузе. Автомобиль загнали в крытое помещение для вскрытия цистерны. Специалистам пункта пропуска пришлось отвинчивать герметичный массивный кормовой люк. После его демонтажа обнаружили внутри большие пакеты в черной вакуумной обертке.

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Для разгрузки содержимого газовой цистерны пришлось привлечь дополнительный персонал. Эта операция заняла несколько часов. Груз переместили наружу, и подсчитали. Количество поразило даже бывалых инспекторов пограничной и таможенной службы.

Для разгрузки содержимого газовой цистерны пришлось привлечь дополнительный персонал. Эта операция заняла несколько часов. Груз переместили наружу, и подсчитали. Количество поразило даже бывалых инспекторов пограничной и таможенной службы.

В специальном тайнике водитель и те, кто стоит за сделкой, пытались провезти через границу без таможенного декларирования 174 500 пачек сигарет марки "Ashima". Конечно, без марок акцизного сбора. Стоимость этих табачных изделий по предварительной оценке составляет 12 215 000 грн.

Кроме конфискации сигарет, также изъят грузовик. Его оценили в 700 тысяч гривен.