На пункт пропуску "Красноїльськ", що в Чернівецькій області, на виїзд з України до Румунії прибула автоцистерна-газовоз, вщерть заповнена цигарками.

Щоправда, при подачі товаросупровідних документів на оформлення виїзду водій магістрального тягача DAF вказав, що їде порожняком за газом. Однак підозра на неправдиве свідчення була.

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Як з'ясувалося, напередодні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про перевезення всередині якоїсь з численних автоцистерн прихованих тютюнових виробів. Отож, очікували чогось подібного.

Автомобіль слід використовувати за призначенням заводу-виробника, а не возити все, що заманеться. Фото: ДПСУ

Коли водієві запропонували переїхати на сусідній пункт пропуску "Порубне", той відчув неладне й почав симулювати несправність автомобіля, псувати електропроводку, ховати ключі. Це ще більше додало впевненості на контрабандний вантаж.

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Зрештою, автомобіль перегнали для поглибленого огляду на згаданий МАПП, що облаштований спеціальним сканером для перевірки фур.

Сканування підтвердило попередню інформацію про контрабандний вантаж. Автомобіль загнали у крите приміщення для розкриття цистерни. Спеціалістам пункту пропуску довелося розгвинчувати герметичний масивний кормовий люк. Після його демонтажу виявили всередині великі пакунки в чорній вакуумній обгортці.

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Для розвантаження вмісту газової цистерни довелося залучити додатковий персонал. Ця операція зайняла кілька годин. Вантаж перемістили назовні, підрахували. Кількість вразила навіть бувалих інспекторів прикордонної та митної служби.

В спеціальному схові водій і ті, хто стоїть за оборудкою, намагалися провезти через кордон без митного декларування 174 500 пачок цигарок марки «Ashima». Звісно, без марок акцизного збору. Вартість цих тютюнових виробів за попередньою оцінкою становить 12 215 000 грн.

Окрім конфіскації цигарок, також вилучено вантажівку. Її оцінили у 700 тисяч гривень.