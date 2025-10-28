В Германии на грузовики устанавливают санузлы с туалетом и душем

VP TPA Mobile Straßen специализируется на транспортировке и установке мобильных дорог. География по всей Германии, поскольку спрос на такие дорожные покрытия большой.

Никто лучше нее не уложит временные подмостки на газонах парков, скверах или просто уникальных ландшафтных зонах для прохождения тяжелого транспорта или спецтехники.

С недавних пор эта компания решила оборудовать грузовики санитарными контейнерами с душем, системой горячего водоснабжения и биотуалетом. Об этом хай-тек комфорта для водителя компания VP TPA Mobile Straßen похвасталась на своей ФБ-странице.

Кран-манипуляторная установка Q170Z облегчает операционный процесс, а закабинная санитарная капсула – создает бытовой и гигиенический комфорт. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Оригинальность решения – в простоте

За кабиной грузовика установили заказанные в Польше капсулы с отдельным входом. Такая достройка с салоном не связана ни тамбуром для перехода, ни дверью в задней стенке. Так что посторонние запахи испарения в салоне отсутствуют.

С левой стороны вход в капсулу. Там помещение разделено на две половины В первой части установлен унитаз, небольшая раковина, есть вешалка для одежды. Раздевшись, водитель попадает в душевую кабину. Там все так же как и в обычной душевой кабине.

С правого входа такие же большие двери в технический отсек. Там установлены баки для воды, система ее подогрева, а также блок отопления капсулы для холодного времени года.

В небольшом тамбуре перед душевой кабиной разместили биотуалет, раздевалку и небольшую раковину. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Сэндвич-панели комфорт гарантируют

Заданную температуру капсула будет держать хорошо. Она двухсекционная, сделана из утепленных сэндвич-панелей. Для оборудования подобрано оборудование ведущих мировых производителей – современное и гигиеничное.

В том отсеке размещен также 95-литровый резервуар для пресной и такой же емкости для сточной воды. Всесезонный бытовой блок создает все условия для водителей в комфортной температурной среде круглый год.

С правого борта размещена техническая секция капсулы с оборудованием и резервуарами. Фото: VP TPA Mobile Straßen

С видением перспективы

Сейчас Vp TPA инвестирует в 16 новых монтажных грузовиков тяжелого класса. Они будут с КМУ на заднем свесе и такими же бытово-гигиеническими капсулами. Транспорт модернизируется под восходящие заказы по укладке алюминиевых и стальных строительных дорог (см. видео внизу).

По стандартам – это обычная душевая кабина, но адаптированная под мобильную версию. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Грузовики могут похвастаться впечатляющей мощностью 500 л.с., современными монтажными кранами и дистанционным управлением для эффективной и безопасной прокладки строительных дорог.

Сейчас девять автомобилей для сборки алюминиевых секций дорог и семь четырехосных грузовиков для стальных конструкций заменяют старые модели. В компании отметили: все заказанные машины будут с гигиенически-бытовыми капсулами.