У Німеччині на вантажівки встановлюють санвузли з туалетом та душем

VP TPA Mobile Straßen спеціалізується на транспортуванні та встановленні мобільних доріг. Географія роботи – по всій Німеччині, оскільки попит на такі дорожні покриття суттєвий.

Ніхто краще за неї не вкладе тимчасові підмостки на газонах парків, скверах чи просто унікальних ландшафтних зонах для проходження важкого транспорту чи спецтехніки.

Віднедавна ця компанія вирішила обладнати свої спеціалізовані вантажівки санітарними контейнерами з душем, системою гарячого водопостачання та біотуалетом. Про цей хай-тек комфорту для водія компанія VP TPA Mobile Straßen похвалилася на своїй ФБ-сторінці.

Кран-маніпулятор Q170Z полегшує операційний процес, а закабінна санітарна капсула – створює побутово-гігієнічний комфорт. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Оригінальність рішення – у простоті

За кабіною вантажівки встановили замовлені в Польщі капсули з окремим входом. Така добудова з салоном не пов'язана ні тамбуром для переходу, ні дверима в задній стінці. Так що сторонні запахи випаровування в салоні відсутні.

З лівого боку – вхід в капсулу. Там приміщення розділено на дві половини. У першій частині встановлено унітаз, невеличка раковина, є вішалка для одягу. Роздягнувшись, водій потрапляє в душову кабіну.

З правого входу такі ж великі двері до технічного відсіку. Там встановлено баки для води, система її підігріву, а також опалення капсули для холодної пори року.

В невеличкому тамбурі перед душовою кабіною розміщено біотуалет, роздягальню та невеличку раковину. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Сендвіч-панелі комфорт гарантують

Задану температуру капсула буде тримати добре. Вона двосекційна, зроблена з утеплених сендвіч-панелей. Для устаткування підібрано обладнання провідних світових виробників – сучасне та гігієнічне.

У тому відсіку розміщено також 95-літровий резервуар для прісної та такої ж місткості для стічної води. Всесезонний побутовий блок створює всі умови для водіїв у комфортному температурному середовищі цілий рік.

З правого борту розміщена технічна секція капсули з обладнанням та резервуарами. Фото: VP TPA Mobile Straßen

З баченням перспективи

Нині Vp TPA інвестує в 16 нових монтажних вантажівок важкого класу. Вони будуть з КМУ на задньому звісі та такими ж побутово-гігієнічними капсулами. Транспорт модернізується під замовлення з укладення алюмінієвих та сталевих будівельних доріг (див. відео внизу).

За стандартами – це звичайна душова кабіна, але адаптована під мобільну версію. Фото: VP TPA Mobile Straßen

Вантажівки можуть похвалитися потужністю 500 к.с., сучасними монтажними кранами та дистанційним керуванням для ефективного та безпечного прокладання будівельних доріг.

Наразі дев'ять автомобілів для складання алюмінієвих секцій доріг та сім чотиривісних вантажівок для сталевих конструкцій замінюють старіші моделі. У компанії наголосили: усі замовлені машини будуть з гігієнічно-побутовими капсулами.