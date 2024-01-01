В Германии появились автомобили, которые на ходу проверяют состояние грузовиков

Используя датчики и сенсоры, установленные в транспортных средствах экстренной помощи, инспекторы этой службы теперь контролируют грузовые перевозки в потоковом движении. Если что-то вызывает подозрение, то работники BALM выведут транспортные средства с трассы и проведут более детальную проверку.

Отныне по всей стране идет поэтапный запуск цифрового контроля дорожного движения с помощью новейших сенсорных технологий. 13 февраля BALM сообщило на своем сайте о введении эры цифрового дистанционного контроля методом инновационного мониторинга.

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С помощью датчиков и электронных запросов, установленных в машине скорой помощи, BALM теперь может выполнять значительную часть своей задачи мониторинга перемещения транспорта.

Если проще, то аппаратура фургона патрульной инспекции устанавливает радиочастотный контакт с бортовой системой фуры и считывает все данные. Во время проезда с помощью цифровых интерфейсов проверяются ключевые зоны мониторинга регламента вождения и отдыха, тахограф и весогабариты автомобиля.

Новая технология не требует остановки грузовиков для проверки упомянутых выше атрибутов безопасности и систем помощи водителю. Теперь транспорт подлежит остановке только при наличии конкретных подозрений на нарушение.

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Таким образом уменьшается время простоя транспортной и логистической отрасли для хлопотной проверки. Также с использованием инновационных наработок сполна оптимизируются процессы контроля. Кроме того, благодаря использованию цифровых датчиков минимизируются препятствия для текущего трафика, что способствует честной конкуренции.

"Использование цифровых технологий в BALM уже является большим преимуществом. Я поражен тем, сколько дополнительных цифровых средств управления уже доступно на дорогах. Теперь сервис управления дорожным движением BALM и автоматического выявления подозрений работает еще эффективнее и ориентирован на будущее с помощью новейших сенсорных технологий", – отметил федеральный министр Dr. Фолькер Висин.

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Общенациональное использование новых транспортных средств для проверки означает, что время простоя значительно сокращается, а процессы проверки упрощаются. Это огромная экономия времени, особенно для логистической отрасли, поскольку грузы быстрее будут доставляться к адресату.

Во время тестов в рамках пилотной эксплуатации с новыми автомобилями экстренной помощи только в 2023 году было проведено 750 000 дополнительных сенсорных проверок. К октябрю 2024 года уже было проведено более 1 миллиона дополнительных сенсорных проверок. По мере замены автопарка следует ожидать дальнейшего увеличения количества дистанционных проверок.

Фото: BALM