У Німеччині з'явились автомобілі, які на ходу перевіряють стан вантажівок

Використовуючи датчики та сенсори, встановлені в транспортних засобах екстреної допомоги, інспектори цієї служби тепер контролюють вантажні перевезення в потоковому русі. Якщо щось викликає підозру, то працівники BALM виведуть транспортні засоби з траси та проведуть більш детальну перевірку.

Відтепер по всій країні йде поетапний запуск цифрового контролю дорожнього руху за допомогою новітніх сенсорних технологій. 13 лютого BALM сповістило на своєму сайті про запровадження ери цифрового дистанційного контролю методом інноваційного моніторингу.

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За допомогою датчиків і електронних запитів, встановлених у машині швидкої допомоги, BALM тепер може виконувати значну частину свого завдання моніторингу переміщення транспорту.

Якщо простіше, то апаратура фургона патрульної інспекції встановлює радіочастотний контакт з бортовою системою фури й зчитує усі дані. Під час проїзду за допомогою цифрових інтерфейсів перевіряються ключові зони моніторингу регламенту водіння та відпочинку, тахограф і вагогабарити автомобіля.

Нова технологія не потребує зупинки вантажівок для перевірки згаданих вище атрибутів безпеки та систем допомоги водієві. Тепер транспорт підлягає зупинці лише за наявності конкретних підозр на порушення.

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Таким чином зменшується час простою транспортної та логістичної галузі для марудної перевірки. Також з використанням інноваційних напрацювань сповна оптимізуються процеси контролю. Окрім того, завдяки використанню цифрових датчиків мінімізуються перешкоди для поточного трафіку, що сприяє чесній конкуренції.

"Використання цифрових технологій у BALM вже є великою перевагою. Я вражений тим, скільки додаткових цифрових засобів керування вже доступно на дорогах. Тепер сервіс управління дорожнім рухом BALM та автоматичного виявлення підозр працює ще ефективніше та орієнтовано на майбутнє за допомогою новітніх сенсорних технологій", – зазначив федеральний міністр Dr. Фолькер Вісін.

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Загальнонаціональне використання нових транспортних засобів для перевірки означає, що час простою значно скорочується, а процеси перевірки спрощуються. Це величезна економія часу, особливо для логістичної галузі, оскільки вантажі швидше доставлятимуться до адресата.

Під час тестів в рамках пілотної експлуатації з новими автомобілями екстреної допомоги лише у 2023 році було проведено 750 000 додаткових сенсорних перевірок. До жовтня 2024 року вже було проведено понад 1 мільйон додаткових сенсорних перевірок. У міру заміни автопарку слід очікувати подальшого збільшення кількості дистанційних перевірок.

Фото: BALM