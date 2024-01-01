В Германии продолжают обворовывать грузовики

На нынешней неделе в ночь со среды на четверг, 26 февраля, 35 грузовиков подверглись внешним вмешательствам в загруженные прицепы. Произошло это на стоянках зон отдыха дальнобойщиков с северной и южной сторон автодороги A27.

Неизвестные воры разрезали тенты полуприцепов и проводили "ревизию" размещенных там грузов. О событиях на A27 между Вальсроде-Запад и Верден-Ост сообщает presseportal.de.

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По данным следствия, неизвестные незаметно подкрадывались к прицепам и полуприцепам грузовиков с менее освещенных и безлюдных сторон. Применив подручные материалы и силу, они проникали внутрь. В большинстве случаев разрезали острыми ножами брезент и проводили экспресс-осмотр груза с целью выявления ценных товаров.

К счастью, произошло так, что во всех 35 случаях они ничего ценного для себя не нашли, злоумышленники не прибегли к грабежу. Таким образом, их действия квалифицируются как покушение преступного характера.

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Нечто подобное произошло днем ранее. В ночь со вторника на среду, 25 февраля, неизвестные злоумышленники порезали брезент 19 грузовиков на территории зоны отдыха Хамвиде.

Ничего ценного не найдя, они ни с чем покинули стоянку фур. Однако материальный ущерб, нанесённый каждому отдельному транспортному средству, подвергшемуся нападению, обычно значителен.

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Кроме этого, перевозчики из-за задержки со следствием, страховыми определениями и ремонт порезанных тентов доставили грузы с опозданием, что при накоплении таких случаев сказывается на имидже транспортных компаний.

По всем фактам полиция начала расследование, но утешительных результатов пока не поступало.