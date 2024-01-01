В Німеччині продовжують обкрадати вантажівки

На нинішньому тижні в ніч з середи на четвер, 26 лютого, 35 вантажівок зазнали зовнішніх втручань в завантажені причепи. Сталося це на стоянках зон відпочинку далекобійників з північної та південної сторін автодороги A27.

Невідомі злодії розрізали тенти напівпричепів й проводили "ревізію" розміщених там вантажів. Про події на A27 між Вальсроде-Захід і Верден-Ост повідомляє presseportal.de.

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За даними слідства, невідомі непомітно підкрадалися до причепів та напівпричепів вантажівок з менш освітлених та безлюдних сторін. Застосувавши підручні матеріали та силу, вони проникали всередину. У більшості випадків розрізали гострими ножами брезент й проводили експрес-огляд вантажу з метою виявлення цінних товарів.

На щастя, сталося так, що в усіх 35 випадках вони нічого цінного для себе не знайшли, зловмисники не вдалися до грабунку. Таким чином, їх дії кваліфікуються як замах злочинного характеру.

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Дещо подібне сталося днем раніше. У ніч з вівторка на середу, 25 лютого, невідомі зловмисники порізали брезент 19 вантажівок на території зони відпочинку Хамвіде.

Нічого цінного не знайшовши, вони ні з чим покинули стоянку фур. Однак матеріальні збитки, завдані кожному окремому транспортному засобу, що піддався нападу, зазвичай значні.

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Окрім цього, перевізники через затримку зі слідством, страховими визначеннями та ремонт порізаних тентів доставили вантажі із запізненням, що при накопиченні таких випадків позначається на іміджі транспортних компаній.

За всіма фактами поліція розпочала розслідування, але втішних результатів поки не надходило.