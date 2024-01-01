Найгучніші крадіжки вантажів у Європі: що крадуть і на яку суму

Однак на місячний рекорд це не тягне. Це лише другою за величиною позиція після збитків у 40 255 270 євро в листопаді. Умовні третє та четверте місця за загальними сумами у 23 488 550 та 19 207 442 євро закріпилися жовтнем та вереснем відповідно.

За повідомленням аналітиків TAPA EMEA, середній збиток у грудні для всіх вантажних злочинів сягнув 326 188 євро. Щодоби злодії збагачувались на 1 189 009 євро.

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Найгучніші крадіжки грудня:

1 000 000 євро – крадіжка з транспортного засобу 20 грудня та втрата 300 сумок бренду люкс;

301 109 євро – напад на транспортний засіб для перевезення готівки у Ваальбанку в південноафриканській провінції Мпумаланга 19 грудня. Пізніше поліція затримала двох підозрюваних;

300 000 євро – значна крадіжка пального в Авеццано, Італія, 20 грудня;

201 000 євро – крадіжка партії косметики з вантажівки на некласифікованій стоянці в Сарані, Франція, 4 грудня;

186 156 євро – більше контрафактних товарів, цього разу поліція вилучила в дорозі в Камакхекеза, Південна Африка, 9 грудня;

150 000 євро – освітлювальне та санітарне обладнання, викрадене 19 грудня з контейнерів у Гейдельберзі, Німеччина.

134 455 євро – водій вантажівки був під дією наркотиків під час викрадення транспортного засобу, що перевозив вантаж телевізорів, у південноафриканській провінції Гаутенг 10 грудня. Зловмисники видавали себе за поліцейських.

100 000 євро – втрата мідного кабелю, вивезеного з заводу походження в Меппені, Нижня Саксонія, Німеччина, 13 грудня.

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Італія зафіксувала найбільшу кількість великих крадіжок вантажів (100 тисяч євро+) у грудні з дев’ятьма випадками, за нею йдуть Німеччина (7), Південна Африка (6), Франція (4), Іспанія (4), Велика Британія (2) та окремі злочини в Польщі, Румунії та Росії.

Транспортні засоби також були предметом крадіжок. Крадіжка трейлера (70 000 євро) сталася в Бредфорді в Західному Йоркширі, Великобританія, з вантажем їжі та напоїв, ціна не вказана.

З заводу в Ной-Рогентін, Німеччина 18 грудня викрадено вантажівку (70 000 євро), а 13 грудня зловмисники поцупили вантажівку в Муйноої в північно-західній провінції Південної Африки (62 298 євро). Інформації про викрадене не зафіксовано.

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50 000 євро – ще одна крадіжка міді, цього разу з заводу походження в Гуденсберзі, Німеччина, 13 грудня.

Цільові продукти протягом 31 дня місяця охоплювали 19 категорій TIS. Крадіжки палива продовжують становити високий відсоток усіх злочинів. Загалом тільки з 15 вантажівок, припаркованих у Безані, Іспанія, поцупили 3720 літрів пального.

Товарні збитки зафіксовані:

метал – 32 інциденти;

готівка – 28;

їжа та напої – 22;

інструменти/будівельні матеріали – 18;

без навантаження (викрадення вантажівки та/або причепа) – 13;

різна електроніка – 12.

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Фізичні тортури та погрози із застосуванням насильства зафіксовані у 37 злочинних нападів грудня.