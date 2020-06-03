"Мой адвокат заставил меня изменить название этого эпизода, чтобы я не получил судебный иск", - так назвал свое видео с печальным рассказом о судьбе проекта самодельного спорткара блогер с канала B is for Build.

Eleanor Mustang из фильма "Угнать за 60 секунд" является одним из самых знаковых кино-автомобилей, который умельцы по всему миру воспроизводят в своих репликах. Оказывается, это нелегально.

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Ютубер B для Build убедился в этом на собственном опыте. В своем последнем видео он рассказал о своем очередном проекте, в котором он планировал построить реплику Eleanor на шасси Mustang GT 2015 года.

Строительство автомобиля снималось и регулярно размещалось на канале B для Build, однако, когда проект уже подходил к завершению, автора заставили удалить все ролики и "теперь они принадлежат "Угнать за 60 секунд", по его словам.

Подробности дела неизвестны, однако подобный случай произошел около пяти лет назад с умельцем по имени Марк Таул, который строил реплики Бэтмобиля, которого осудили юристы DC. Суд признал его реплики нарушающими авторские права.

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