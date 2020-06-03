"Мій адвокат змусив мене змінити назву цього епізоду, аби я не отримав судовий позов", - так назвав своє відео із сумною розповіддю про долю проекта саморобного спорткара блогер з каналу B is for Build.

Eleanor Mustang із фільму “Викрасти за 60 секунд” є одним з найбільш знакових кіно-автомобілів, який умільці по всьому світу відтворюють у власних репліках. Виявляється, це нелегально.

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Ютубер B для Build переконався у цьому на власному досвіді. У своєму останньому відео, він розповів про свій черговий проект, у якому він планував збудувати репліку Eleanor на шасі Mustang GT 2015 року.

Будівництво автомобіля фільмувалось і регулярно розміщувалось на каналі B для Build, однак, коли проект вже добігав завершення, автора змусили видалити усі ролики і “тепер вони належать “Викрасти за 60 секунд”, за його словами.



Подробиці справи невідомі, однак схожий випадок трапився близько п’яти років тому з умільцем на ім’я Марк Таул, що будував репліки Бетмобіля, якого засудили юристи DC. Суд визнав його репліки такими, що порушують авторські права.

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