Для этого введут дополнительные налоги для таксистов, вернут схему обязательного техосмотра и будут привлекать выдающихся украинских спортсменов к популяризации безопасности дорожного движения.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу со специальным представителем Генерального Секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом сегодня в режиме онлайн. Встреча состоялась в рамках 83-го заседания Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии ООН.

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Стороны обсудили принятую Правительством Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, а также планы и шаги Мининфраструктуры по ее внедрению, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Ключевая цель Стратегии – снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30 процентов к 2024 году. Для достижения этой цели мы планируем усовершенствовать систему лицензирования в сфере перевозок автотранспортом. Для этого разработан и уже зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №4560 по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта, который вводит общие правила в отношении условий допуска к профессии автомобильных перевозчиков и предусматривает условия относительно их государственной регистрации", – сообщил Владислав Криклий во время встречи.

Кроме этого, по словам Министра, ведомством запланировано:

реформировать систему осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств (законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации Украина-ЕС");

ввести систему подготовки водителей, которые привлечены к перевозке пассажиров и грузов;

обеспечить проведение аудита и проверки безопасности дорог общего пользования;

усовершенствовать механизм осуществления действенного габаритно-весового контроля с запретом дальнейшего движения ТС, по результатам проверки которых установлено превышение габаритно-весовых параметров;

повысить ответственность за нарушение габаритно-весовых параметров.

Стороны также обсудили утвержденную Правительством государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года, которая финансируется за счет 5% Государственного дорожного фонда.

Во время разговора Жан Тодт предложил Владиславу Криклию привлекать выдающихся украинских спортсменов к популяризации безопасности дорожного движения. По его словам, такой компонент поможет людям лучше воспринимать потребность в соблюдении норм безопасности. Министр поддержал эту идею.