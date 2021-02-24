Для цього введуть додаткові податки для таксистів, повернуть схему обов’язкового техогляду і будуть залучати видатних українських спортсменів до популяризації безпеки дорожнього руху.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч зі спеціальним представником Генерального Секретаря ООН з безпеки дорожнього руху Жаном Тодтом сьогодні в режимі онлайн. Зустріч відбулась у рамках 83-го засідання Комітету внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН.

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Сторони обговорили схвалену Урядом Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, а також плани та кроки Мінінфраструктури щодо її впровадження, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Ключова мета Стратегії - знизити рівень смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30 відсотків до 2024 року. Для досягнення цієї мети ми плануємо удосконалити систему ліцензування у сфері перевезень автотранспортом. Для цього розроблено і вже зареєстровано у Верховній Раді законопроект №4560 щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту, який запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до професії автомобільних перевізників та передбачає умови щодо їх державної реєстрації", - повідомив Владислав Криклій під час зустрічі.

Крім цього, за словами Міністра, відомством заплановано:

реформувати систему здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів (законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію Україна-ЄС");

запровадити систему підготовки водіїв, які залучені до перевезення пасажирів і вантажів;

забезпечити проведення аудиту та перевірки безпеки доріг загального користування;

удосконалити механізм здійснення дієвого габаритно-вагового контролю із забороною подальшого руху ТЗ, за результатами перевірки яких встановлено перевищення габаритно-вагових параметрів;

підвищити відповідальність за порушення габаритно-вагових параметрів.

Сторони також обговорили затверджену Урядом Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, яка фінансується за рахунок 5% Державного дорожнього фонду.

Під час розмови Жан Тодт запропонував Владиславу Криклію залучати видатних українських спортсменів до популяризації безпеки дорожнього руху. За його словами, такий компонент допоможе людям краще сприймати потребу у дотриманні норм безпеки. Міністр підтримав цю ідею.