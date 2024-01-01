В какой стране ЕС больше всего электрических грузовиков

Основными претендентами на лидерские позиции были пять стран – Германия, Польша, Испания, Нидерланды и Швеция. Новый отчет исследовательского агентства Ricardo по заказу Европейского альянса чистых грузоперевозок (European Clean Trucking Alliance - ECTA) базировался на оценке ключевых показателей эффективности (KPI).

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Как уточнил transport-online.nl, критериями определений лучшего внедрения грузовых автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZET) стали наличие зарядной инфраструктуры, наличие политики стимулирования, готовность к рынку и степень, до которого регулирование является благоприятным для принятия ZET.

Сравнение ключевых показателей между Германией, Польшей, Испанией, Нидерландами и Швецией дает четкое представление о том, где было достигнуто наибольшего прогресса и где остаются узкие места. Каждая страна оценивалась на основе ее относительного положения по отношению к самому эффективному государству-члену.

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Новое исследование Европейского альянса чистых грузовиков (ECTA) показывает, что Нидерланды являются лидером инноваций в транспорте и логистике.

Нидерланды имеют хорошие результаты в таких сферах:

пункты зарядки для грузовиков;

субсидии на приобретение электрогрузовиков;

правила для зон без выбросов (так называемых зон ZE).

Правда, в Нидерландах до сих пор существуют беспокойство относительно достаточного количества электроэнергии и субсидий. Однако отчет показывает, что Нидерланды чувствуют себя очень хорошо по сравнению с другими европейскими странами.

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Отчет содержит целевые рекомендации как для национальных правительств, так и для Европейского Союза. Он дает представление о лучших практиках и помогает политикам принимать целенаправленные действия. В отчете также отмечается важность более качественных и согласованных данных для эффективного мониторинга будущего прогресса.

"Если Европа хочет достичь своих климатических целей, транспортный сектор должен быстро стать более экологичным. Этот отчет показывает, какие страны лидируют на этом пути, и где нужно увеличить темпы", – так ECTA призывает политиков ЕС использовать этот отчет как основу для укрепления как национальных, так и европейских стратегий.

Инфографика: ECTA