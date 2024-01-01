В якій країні ЄС найбільше електричних вантажівок

Основними претендентами на лідерські позиції були п’ять країн – Німеччина, Польща, Іспанія, Нідерланди та Швеція. Новий звіт дослідницького агентства Ricardo на замовлення Європейського альянсу чистих вантажоперевезень (European Clean Trucking Alliance - ECTA) базувався на оцінці ключових показників ефективності (KPI).

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Як уточнив transport-online.nl, критеріями визначень кращого впровадження вантажних автомобілів з нульовим рівнем викидів (ZET) стали наявність зарядної інфраструктури, наявність політики стимулювання, готовність до ринку та ступінь, до якого регулювання є сприятливим для прийняття ZET.

Порівняння ключових показників між Німеччиною, Польщею, Іспанією, Нідерландами та Швецією дає чітке уявлення про те, де було досягнуто найбільшого прогресу і де залишаються вузькі місця. Кожна країна оцінювалася на основі її відносного положення стосовно найефективнішої держави-члена.

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Нове дослідження Європейського альянсу чистих вантажівок (ECTA) показує, що Нідерланди є лідером інновацій у транспорті та логістиці.

Нідерланди мають хороші результати в таких сферах:

пункти зарядки для вантажівок;

субсидії на придбання електровантажівок;

правила для зон без викидів (так званих зон ZE).

Щоправда, у Нідерландах досі існують занепокоєння щодо достатньої кількості електроенергії та субсидій. Однак звіт показує, що Нідерланди почуваються дуже добре порівняно з іншими європейськими країнами.

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Звіт містить цільові рекомендації як для національних урядів, так і для Європейського Союзу. Він надає уявлення про найкращі практики та допомагає політикам вживати цілеспрямованих дій. У звіті також наголошується на важливості більш якісних та узгоджених даних для ефективного моніторингу майбутнього прогресу.

"Якщо Європа хоче досягти своїх кліматичних цілей, транспортний сектор має швидко стати більш екологічним. Цей звіт показує, які країни лідирують на цьому шляху, і де потрібно збільшити темпи", – так ECTA закликає політиків ЄС використовувати цей звіт як основу для зміцнення як національних, так і європейських стратегій.

Інфографіка: ECTA