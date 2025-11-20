В Киеве начал работу официальный дилер Avatr: что это за бренд

В столице дебютировал еще один игрок из китайского премиального сегмента - Avatr. Представитель бренда в Украине, компания "Атлант Моторз Юкрейн", привезла сразу три модели и объявила планы по развитию дилерской сети. Avatr позиционирует себя как высокотехнологичный бренд, который сочетает дизайн европейского уровня и инженерию трех гигантов - Changan, CATL и Huawei.

Кстати гибридный Avatr 11 получил запас хода в тысячу километров

Кто стоит за Avatr: три технологических гиганта

Avatr - это совместный проект автопроизводителя Changan, мирового лидера по батареям CATL и технологического гиганта Huawei. Производство расположено в китайском Чунцине, одном из самых мощных промышленных центров страны.

Сам бренд делает ставку на дизайн, инновации и премиальную составляющую - и это видно с первых секунд знакомства с модельным рядом.

Интересно, что дизайн центр Avatr находится в Мюнхене, а главным дизайнером является Надер Фагихзаде - бывший ключевой стилист BMW. Он работал над BMW 7-Series, 6-Series, X3, X4, 3-Series, а также электрическими i3S и i8. Именно Фагихзаде в 2019 году стал соучредителем Avatr и отвечает за стиль всей линейки.

Какие модели Avatr представили в Украине

Линейка включает четыре модели, а на презентации показали три из них: 07, 11 и 12. Отдельно бренд рассказал и о младшей модели 06.

Avatr 06: компактный, но самый смелый

Это самая новая и амбициозная модель бренда - стильный спортивный седан, который существует в двух версиях: гибридной и полностью электрической.

Электрический Avatr 06 способен проехать 600–650 км в зависимости от привода, а гибрид - до 1190 км общего хода.

Модель отличается футуристическим дизайном, премиальными материалами в салоне и пневматической подвеской, которая редкость в этом классе.

Avatr 07: просторный кроссовер с мощностью до 598 л.с.

Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 выглядит как крепкий конкурент премиальному сегменту. Салон - пятиместный, просторный, с качественными материалами и фирменными экранами Huawei.

Модель предлагается в гибриде или как электрокар с одним или двумя моторами. Самая мощная версия выдает 598 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и способна ехать 200 км/ч.

По желанию авто комплектуется пневмоподвеской и полным набором электронных ассистентов.

Avatr 11: стильный купеобразный кроссовер

Это тоже среднеразмерный электрический SUV, но с другими пропорциями - более низкой крышей, длинной колесной базой и опциональным 4-местным салоном.

Модель работает на 800-вольтовой архитектуре, что ускоряет зарядку и уменьшает потери энергии.

Версии с двумя электромоторами имеют 578 л.с. и запас хода около 700 км в цикле CLTC. Батарея - 116,8 кВт-ч.

Avatr 12: флагманская "четверка"

Седан Avatr 12 - самая эффектная модель в линейке. Он большой, обтекаемый и имеет панорамную крышу во всю длину.

Габариты 5020 мм в длину и база в 3020 мм сразу выдают класс автомобиля - это премиум не только по дизайну, но и по комфорту.

Модель доступна только как электромобиль, на той же 800-вольтовой платформе. Версии: 1 мотор - 312 л.с, 2 мотора - 646 л.с. Батарея на 94,5 кВт-ч дает запас хода 650–700 км.

Avatr 12 оснащен более 20 системами помощи, цифровыми интерфейсами Huawei и расширенным набором технологий безопасности.

Также интересно Avatr 12 получил роскошную отделку от Dior

Где тестировать и где покупать Avatr в Украине

На презентации сообщили, что все модели доступны для тест-драйва, а первые автомобили уже есть на складе.

"Атлант Моторз Юкрейн" также объявила об активном расширении сети: до конца 2025 года дилерские центры появятся в Одессе, Киеве и Харькове, а в 2026 году шоу-румы откроют во Львове и Днепре.

Таким образом бренд планирует обеспечить полноценный сервис и послепродажное обслуживание в крупнейших городах страны.