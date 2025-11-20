В Киеве начал работу официальный дилер Avatr: что это за бренд

ФОТО: Авто24|
Avatr 7
В столице дебютировал еще один игрок из китайского премиального сегмента - Avatr. Представитель бренда в Украине, компания "Атлант Моторз Юкрейн", привезла сразу три модели и объявила планы по развитию дилерской сети. Avatr позиционирует себя как высокотехнологичный бренд, который сочетает дизайн европейского уровня и инженерию трех гигантов - Changan, CATL и Huawei.
Кстати гибридный Avatr 11 получил запас хода в тысячу километров
Кто стоит за Avatr: три технологических гиганта
Avatr - это совместный проект автопроизводителя Changan, мирового лидера по батареям CATL и технологического гиганта Huawei. Производство расположено в китайском Чунцине, одном из самых мощных промышленных центров страны.
Сам бренд делает ставку на дизайн, инновации и премиальную составляющую - и это видно с первых секунд знакомства с модельным рядом.
Интересно, что дизайн центр Avatr находится в Мюнхене, а главным дизайнером является Надер Фагихзаде - бывший ключевой стилист BMW. Он работал над BMW 7-Series, 6-Series, X3, X4, 3-Series, а также электрическими i3S и i8. Именно Фагихзаде в 2019 году стал соучредителем Avatr и отвечает за стиль всей линейки.
Какие модели Avatr представили в Украине
Линейка включает четыре модели, а на презентации показали три из них: 07, 11 и 12. Отдельно бренд рассказал и о младшей модели 06.
Avatr 06: компактный, но самый смелый
Это самая новая и амбициозная модель бренда - стильный спортивный седан, который существует в двух версиях: гибридной и полностью электрической.
Электрический Avatr 06 способен проехать 600–650 км в зависимости от привода, а гибрид - до 1190 км общего хода.
Модель отличается футуристическим дизайном, премиальными материалами в салоне и пневматической подвеской, которая редкость в этом классе.
Avatr 07: просторный кроссовер с мощностью до 598 л.с.
Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 выглядит как крепкий конкурент премиальному сегменту. Салон - пятиместный, просторный, с качественными материалами и фирменными экранами Huawei.
Модель предлагается в гибриде или как электрокар с одним или двумя моторами. Самая мощная версия выдает 598 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и способна ехать 200 км/ч.
По желанию авто комплектуется пневмоподвеской и полным набором электронных ассистентов.
Avatr 11: стильный купеобразный кроссовер
Это тоже среднеразмерный электрический SUV, но с другими пропорциями - более низкой крышей, длинной колесной базой и опциональным 4-местным салоном.
Модель работает на 800-вольтовой архитектуре, что ускоряет зарядку и уменьшает потери энергии.
Версии с двумя электромоторами имеют 578 л.с. и запас хода около 700 км в цикле CLTC. Батарея - 116,8 кВт-ч.
Avatr 12: флагманская "четверка"
Седан Avatr 12 - самая эффектная модель в линейке. Он большой, обтекаемый и имеет панорамную крышу во всю длину.
Габариты 5020 мм в длину и база в 3020 мм сразу выдают класс автомобиля - это премиум не только по дизайну, но и по комфорту.
Модель доступна только как электромобиль, на той же 800-вольтовой платформе. Версии: 1 мотор - 312 л.с, 2 мотора - 646 л.с. Батарея на 94,5 кВт-ч дает запас хода 650–700 км.
Avatr 12 оснащен более 20 системами помощи, цифровыми интерфейсами Huawei и расширенным набором технологий безопасности.
Также интересно Avatr 12 получил роскошную отделку от Dior
Где тестировать и где покупать Avatr в Украине
На презентации сообщили, что все модели доступны для тест-драйва, а первые автомобили уже есть на складе.
"Атлант Моторз Юкрейн" также объявила об активном расширении сети: до конца 2025 года дилерские центры появятся в Одессе, Киеве и Харькове, а в 2026 году шоу-румы откроют во Львове и Днепре.
Таким образом бренд планирует обеспечить полноценный сервис и послепродажное обслуживание в крупнейших городах страны.