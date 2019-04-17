Новый шоу-рум отныне будет работать в автомоле на Столичном шоссе.

На Столичном шоссе 90 в Киеве, где действует автомол из нескольких автосалонов корпорации "УкрАВТО", начал работу шоу-рум французской марки Peugeot. Он разместился на территории бывшего салона Chevrolet.

По словам директора по маркетингу PSA в Украине Андрея Чабанова, вместо сети автосалонов AIS, которые были закрыты в нескольких городах Украины, за последние полгода удалось восстановить дилерскую сеть французских брендов. Кроме того, идет формирование дилеров нового для PSA бренда Opel. Кстати, автосалон Opel на Столичном шоссе работает рядом с новым Peugeot.

Презентация салона состоялась одновременно с премьерой флагмана французской марки – фастбэка Peugeot 508.

Новинка, которую уже протестировали журналисты "Авто24" на украинских дорогах, стала заявкой французов в премиум-сегмент. Модный купеобразный силуэт, кузов фастбэк с вместительным багажником, яркий дизайн, мощные экономичные двигатели и энергоемкая подвеска – основные характеристики нового 508-го.

Кроме флагамана Peugeot 508, в новом автосалоне на Столичном шоссе 90 представлены кроссоверы 2008, 3008 и 5008, хэтчбеки 108 и 308, линейка коммерческих авто.

Напомним, что в Китае презентован 508 с длинной базой и гибридным приводом.