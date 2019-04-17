Новий шоу-рум відтепер працюватиме в автомолі на Столичному шосе.

На Столичному шосе 90 в Києві, де діє автомол з кількох автосалонів корпорації "УкрАВТО", розпочав роботу шоу-рум французької марки Peugeot. Він розмістився на площах колишнього салону Chevrolet.

За словами директора з маркетингу PSA в Україні Андрія Чабанова, замість мережі автосалонів AIS, які були закриті в кількох містах України, за останні півроку вдалось відновити дилерську мережу французьких брендів. Окрім того, йде формування дилерів нового для PSA бренду Opel. До речі, автосалон Opel на Столичному шосе працює поряд з новим Peugeot.

Презентація салону відбулася одночасно з прем'єрою флагмана французької марки – фастбека Peugeot 508.

Новинка, яку вже протестували журналісти "Авто24" на українських дорогах, стала заявкою французів в преміум-сегмент. Модний купеподібний силует, кузов фастбек з містким багажником, яскравий дизайн, потужні економічні двигуни та енергоємна підвіска – основні характеристики нового 508-го.

Окрім флагамана Peugeot 508, в новому автосалоні на Столичному шосе 90 представлені кросовери 2008, 3008 та 5008, хетчбеки 108 та 308, лінійка комерційних авто.

Нагадаємо, що в Китаї презентовано 508 з довгою базою та гібридним приводом.