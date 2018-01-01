16:59, 5 июня

На столичном спорткомплексе "Чайка" немецкие специалисты показали возможности техники BMW M-серии и MINI John Cooper Works.

Технические возможности современных "заряженных" автомобилей от концерна BMW впечатляют. Однако испытывать их на обычных дорогах опасно. А представлять динамику и управляемость техники по видеороликам смешно. Чтобы продемонстрировать, на что способны BMW M-серии и MINI John Cooper Works, импортер этих авто в Украине компания "АВТ Бавария" пригласила своих клиентов на BMW & MINI Power Days – заезды на закрытом треке "Чайка" в Киеве.

На событие привезли две линейки "заряженных" авто от MINI и BMW.

JCW – это спортивные MINI

В британской марке за спортивный характер отвечают модели с обозначениями JCW, или John Cooper Works. Авто в таком исполнении среди всех моделей MINI – хэтч, Clubmen, Countriman. Кроме них, на треке еще были кабриолеты – редкие гости в Украине.

Модели названы в честь Джона Купера, который первым разглядел спортивный характер у MINI и довел его победами на мировых чемпионатах по ралли.

Модели JCW можно отличить от обычных по ряду отличий. Сразу бросается в глаза темно-зеленый цвет автомобилей с красными или черно-красными лентами на капоте и дверях.

Особый бампер с большими воздухозаборниками скрывает дополнительный радиатор. 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски специально разработаны, чтобы поместить увеличенные тормозные механизмы. Тормоза тоже особенные – 4-поршневые суппорты окрашены в красный цвет и могут эффективно остановить автомобиль, мчащийся на большой скорости.

Спортивный задний спойлер улучшает аэродинамику и создает прижимную силу во время движения. А задние фонари отражают "Юнион Джек" – британский флаг. Скошенные патрубки выхлопной системы выдают особый звук при увеличении оборотов, который доказывает: перед нами настоящий спортивный автомобиль.

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Даже панель приборов настраивает на спортивный лад: шкала спидометра после 200 км/ч окрашена в клетчатый спортивный флаг. А рычаг переключения передач сделан с оглядкой на такую ​​же историческую деталь первого спортивного MINI.

Впрочем, когда спортивный характер не нужен, с помощью переключателя режимов движения можно придать машине более мягкий алгоритм вождения.

Все "заряженные" MINI John Cooper Works были доступны на треке "Чайки".

Наиболее яркие, "картинговые" ощущения от управляемости можно получить от хэтча и кабриолета MINI JCW. Благодаря короткой базе и максимально "расставленным" по краям кузова колесам машина слушается руля безапелляционно, направляя ее сразу на нужную траекторию.

Кстати, немецкие специалисты, которые помогали в организации заезда, предусмотрительно расставили конусы в начале поворота, на траектории и выходе из него. Ведь, по оценкам немецких гонщиков, киевский автотрек "Чайка" сложный и опасный. А безопасность – главный приоритет этой гонки.

Хэтчбек MINI John Cooper Works имеет лучшую динамику – 6,1 секунды до сотни и крутящий момент в 320 номов при мощности в 231 л.с. Чуть больший Clubman разгоняется всего на 0,2 секунды медленнее, поэтому заметить эту разницу невозможно. А вот благодаря большей массе и колесной базе он входит в повороты не так быстро. У кроссовера разгон до сотни занимает 6,5 секунд, при прохождении "змейки" чувствуется его большая масса и высокий кузов – он немного наклоняется на поворотах. Впрочем, кроссовер гораздо комфортнее на неидеальном покрытии трассы, ведь в хэтче ощущаются все ямки и неровности асфальта.

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На букву "М"

Баварские автомобили с буквой M, которую все знают как начальную букву подразделения Motorsport, являются сегодня действительно самой совершенной автомобильной техникой массового производства.

Автомобили М-серии сегодня имеют несколько разновидностей, и уровень их экстремальности инструктор BMW сравнил с уровнем прожарки мяса.

Наименее экстремальной, однако внешне очень эффектной является серия M Sport Package, немного более "заряженной" – M Performance. Их сравнили с хорошо зажаренными сортами телятины – вкусными, однако рассчитанными на большинство потребителей. Авто с пометкой M, например M4 – это уже для тех, кто умеет ездить быстро (в кухне – "средней" прожарки). M4 Competition, как сыроватое мясо, подойдет не всем, но имеет выдающиеся ходовые качества. Модификация с пометкой CS – для специалистов своего дела, которые хорошо разбираются в спортивных автомобилях. А на вершине М-линейки находится GTS, как для гурманов прожарки Bleu. Это как почти сырое мясо, для настоящих ценителей скорости и управляемости.

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От обычных BMW модели М-серии отличаются не только внешними атрибутами (спойлерами, удлинителями порогов, бамперами и воздухозаборниками и т.д.), за которые фанаты марки так любят эти авто. Среди последних отличий "эмок" – технические решения, взятые прямо из автоспорта.

В частности, на М-ках устанавливают кевларовую крышу, которая еще больше облегчает кузов машины для лучших технических показателей. А еще – карбон-керамические тормозные диски, высокоэффективные двигатели с турбонагнетателями, изменен блок управления двигателем, спортивная подвеска и управляемый дифференциал, в салоне – органы управления на руле и центральной консоли.

Из бензиновых двигателей баварские инженеры "вытянули" максимум показателей. Например, 6-цилиндровый TwinPower Turbo мощностью 431 л.с. развивает крутящий момент в 550 НМ и раскручивается до 7600 об/мин. Двигатель для кроссоверов М-серии имеет 8 цилиндров и развивает невероятную тягу в 750 НМ при мощности 575 л.с. Для легковых "эмок" М5/М6 8-цилиндровый двигатель выдает такой же крутящий момент при мощности в 600 "лошадей".

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Журналисту "Авто 24" удалось поездить на двух моделях М-серии – M5 и M4 CS. Они придали возможность пройти трассу на максимальной скорости, которую когда-либо удавалось развить на этом треке за десяток лет заездов на нем на разных авто.

Безумная динамика в начале позволяла разогнаться до более чем 200, а в затяжные повороты легко входить на 120-ти. При этом у водителя ощущение, будто автомобиль идет на 80-ти километрах в час. При этом поведение тяжелой и комфортной М5 значительно отличается от маневренной и максимально управляемой М4. Если первый очаровывает мощностью и ускорением, то второй – управляемостью и феноменальной способностью идеально вписываться в траекторию трассы. И это еще немцы не позволяли отключать систему стабилизации!

Ну а на "десерт" – "дрифт-такси" от немецких специалистов BMW по треку "Чайки". Они продемонстрировали, на что способны машины, которым отключили стабилизацию и принудительно включили только задний привод (большинство современных "эмок" – полноприводные). Все повороты инструктор проходил в контролируемом заносе, потому проезжал их стороной.

Это было увлекательно. Но вовсе не страшно – надежность автомобиля и водителя чувствовалась в каждом движении. Правда, потом еще некоторое время я ходил боком.

В общем, событие BMW & MINI Power Days – это возможность не только подробно ознакомиться с "заряженными" автомобилями BMW и MINI, но и раскрыть их потенциал, почувствовать хоть долю из того, на что они способны на самом деле.