В Киеве полиция поймала наркомана-дрифтера: видео

По информации полицейских, водитель имел явные признаки наркотического опьянения. Двигался в заносе для развлечения, объяснив, что машину "разочек занесло" на повороте. Водитель получил админматериалы и был отстранен от управления. Решение по делу будет принимать суд.

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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий пишет: “Еще раз подчеркиваю: садиться за руль в состоянии опьянения - категорически запрещено, дрифт не в специализированных местах – категорически запрещено”.

В то же время стоит отметить, что нетрезвое управление действительно является тяжким нарушением, но в украинском законодательстве пока нет запрета на дрифт, поэтому за него невозможно оштрафовать.

Депутаты уже давно планируют принять запрет на дрифт. Законопроект под номером 9642 опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает введение штрафа за дрифт в размере 8500 грн. Повторное управление в дрифте в течение года предусматривает штраф 17000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.