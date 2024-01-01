У Києві поліція спіймала наркомана-дріфтера: відео

За інформацією поліцейських, водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Рухався у заносі для розваги, пояснивши, що машину "разочок занесло" на повороті. Водій отримав адмінматеріали та був відсторонений від керування. Рішення у справі прийматиме суд.

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Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пише: “Вкотре наголошую: сідати за кермо в стані сп'яніння — категорично заборонено, дрифт не у спеціалізованих місцях – категорично заборонено”.

Водночас варто зазначити, що нетверезе керування справді є тяжким порушенням, але в українському законодавстві наразі немає заборони на дрифт, тож за нього неможливо оштрафувати.

Депутати вже давно планують прийняти заборону на дрифт. Законопроект під номером 9642 опубліковано на сайті Верховної Ради. Він передбачає введення штрафу за дрифт у розмірі 8500 грн. Повторне керування у дрифті протягом року передбачає штраф 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.