Предприимчивый украинец продает Porsche Taycan Cross Turismo раньше самой фирмы Porsche, ведь этот автомобиль еще даже не представлен и, тем более, не дебютировал на рынке.

На фотографиях, приложенных к объявлению, изображен концепт Porsche Mission E Cross Turismo, который должен стать серийным лишь после презентации, запланированной на конец этого года. У официальных дилеров автомобиль ожидается ближе к середине следующего года.

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Концептуальный электрокар был оснащен двумя электродвигателями и системой полного привода, имел отдачу более 600 лошадиных сил. Заявленные разгон от нуля до сотни менее чем за три с половиной секунды, а до 200 км/ч – менее 12 секунд. Максимальная скорость – 250 км/ч.

По аналогии с обычным Taycan, можно предположить, что первые экземпляры Taycan Cross Turismo, которые сойдут с конвейера, будут иметь особое исполнение и комплектацию и будут стоить дороже обычных версий.

Продавцом будущего электрического кроссовера оказался столичный автосалон неофициального дилера, специализирующийся на люксовых и экзотических автомобилях. В объявлении указано, что цена актуальна до первого сентября, а ждать заказ нужно "до 60 дней". Электрический кроссовер Porsche оценили в 190 тысяч евро – это 6,26 миллиона гривен, по текущему курсу обмена.

Фото: женевский концепт Porsche Mission E Cross Turismo / AutoRia