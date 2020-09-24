Підприємливий українець продає Porsche Taycan Cross Turismo раніше за саму фірму Porsche, адже цей автомобіль ще навіть не представлений і, тим більше, не дебютував на ринку.

На світлинах, доданих до оголошення, зображений концепт Porsche Mission E Cross Turismo, котрий повинен стати серійним лиш після презентації, запланованої на кінець цього року. У офіційних дилерів автомобіль очікується ближче до середини наступного року.

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Концептуальний електрокар був оснащений двома електродвигунами та системою повного приводу, мав віддачу понад 600 кінських сил. Заявлені розгін від нуля до сотні менш ніж за три з половиною секунди, а до 200 км/год – менше 12 секунд. Максимальна швидкість – 250 км/год.

За аналогією зі звичайним Taycan, можна припустити, що перші екземпляри Taycan Cross Turismo, які зійдуть з конвеєра, будуть мати особливе виконання і комплектації та коштуватимуть дорожче звичайних версій.

Продавцем майбутнього електричного кросовера виявився столичний автосалон неофіційного дилера, що спеціалізується на люксових та екзотичних автомобілях. В оголошенні вказано, що ціна актуальна до першого вересня, а чекати на замовлення потрібно “до 60 днів”. Електричний кросовер Porsche оцінили у 190 тисяч євро – це 6,26 мільйона гривень, за поточним курсом обміну.

Фото: женевський концепт Porsche Mission E Cross Turismo / AutoRia