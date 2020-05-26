На пересечении улицы Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко установили первые в Киеве велосипедные светофоры.

Светофоры установил "Киевавтодор" в ходе капитального ремонта. Первый велосипедный светофор дублирует автомобильный, а дальний в бульварной части на 15 секунд дольше предоставляет зеленую фазу велосипедистам, чтобы они смогли закончить движение.

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Вскоре такие светофоры планируют установить на пересечении улицы Богдана Хмельницкого с Прорезной. Напомним, ранее мы писали, что на Пушкинской сделали велодорожку и стойку для велосипедов.

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