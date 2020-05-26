На перетині вулиці Пушкінської з бульваром Тараса Шевченка встановили перші у Києві велосипедні світлофори.

Світлофори встановив "Київавтодор" у ході капітального ремонту. Перший велосипедний світлофор дублює автомобільний, а дальній у бульварній частині на 15 секунд довше надає зелену фазу велосипедистам, щоб вони змогли закінчити рух.

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Незабаром такі світлофори планують також встановити на перетині вулиці Богдана Хмельницького з Прорізною. Нагадаємо, раніше ми писали, що на Пушкінській зробили велодоріжку та стійку для велосипедів.

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