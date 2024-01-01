Произошло событие, свидетельствующие о необходимости переобувания автомобилей на летнюю резину

Специалисты по шинам рекомендуют “переобуваться” на летнюю резину, когда среднесуточная температура становится выше +7 градусов по Цельсию. В народе же говорят, что ставить летние колеса стоит тогда, когда стрелки часов переводят на летнее время, или когда в городах выключают центральное отопление.

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Вчера на сайте КГГА появилось официальное сообщение, что с 24 марта Киев завершает отопительный сезон. Стрелки часов в этом году переведут на летнее время в последнее воскресенье марта. Ориентируясь на эти события, многие из автомобилистов уже заняли очередь на шиномонтаж.

Стоит отметить что, украинское законодательство не обязывает водителей к сезонной смене резины, хотя такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. В то же время зимы с каждым годом становятся все мягче, что делает использование всесезонной резины более актуальным, особенно в крупных городах, где очищают дороги от снега.