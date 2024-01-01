Відбулась подія, яка свідчить про необхідність перевзування авто на літню гуму

Спеціалісти з шин рекомендують “перевзуватись” на літню гуму, коли середньодобова температура стає вищою за +7 градусів за Цельсієм. У народі ж кажуть, що ставити літні колеса варто, коли стрілки годинників переводять на літній час, або коли у містах вимикають центральне опалення.
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Вчора на сайті КМДА з’явилось офіційне повідомлення, що з 24 березня Київ завершує опалювальний сезон. Стрілки годинників цього року переведуть на літній час в останню неділю березня. Орієнтуючись на ці події, багато хто з автомобілістів вже зайняв чергу на шиномонтаж.
Варто зазначити що, українське законодавство не зобов'язує водіїв до сезонної зміни гуми, хоча такий законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Водночас зими з кожним роком стають все м’якішими, що робить використання всесезонної гуми більш актуальним, особливо у великих містах, де очищають дороги від снігу.
Снігові зими відходять в минуле. Тоді для чого витрачатись на зимовий комплект, якщо можна цілий рік їздити на якісних всесезонних шинах? Continental AllSeason2 відмінно працюють як за низьких температур, так і влітку, в тому числі на мокрих поверхнях.
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