Відбулась подія, яка свідчить про необхідність перевзування авто на літню гуму

Спеціалісти з шин рекомендують “перевзуватись” на літню гуму, коли середньодобова температура стає вищою за +7 градусів за Цельсієм. У народі ж кажуть, що ставити літні колеса варто, коли стрілки годинників переводять на літній час, або коли у містах вимикають центральне опалення.

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Вчора на сайті КМДА з’явилось офіційне повідомлення, що з 24 березня Київ завершує опалювальний сезон. Стрілки годинників цього року переведуть на літній час в останню неділю березня. Орієнтуючись на ці події, багато хто з автомобілістів вже зайняв чергу на шиномонтаж.

Варто зазначити що, українське законодавство не зобов'язує водіїв до сезонної зміни гуми, хоча такий законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Водночас зими з кожним роком стають все м’якішими, що робить використання всесезонної гуми більш актуальним, особливо у великих містах, де очищають дороги від снігу.