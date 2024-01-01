В Китае дебютировал клон Kia EV3 стоимостью 11 тысяч долларов

Как пишет Carscoops, первые изображения нового Dongfeng Nano 06 свидетельствуют о том, что китайские автопроизводители все еще “вдохновляются” мировыми автопроизводителями, ведь этот компактный кроссовер оказался подозрительно похожим на Kia EV3.

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Пропорции, форма кузова, светодиодные фары и даже пластиковое покрытие колесных арок – все это перекликается с дизайном EV3. 17-дюймовые легкосплавные диски также очень похожи на Kia, и становится вполне понятно, что это случайное совпадение обстоятельств.

Kia EV3

Интересно, что Dongfeng придал Nano 06 несколько отличительных черт. Кроссовер имеет иные бамперы и двойную дверь багажника с откидной скамейкой. Внутри Nano 06 довольно просторно. Модель имеет пятиместный интерьер, который можно трансформировать в диван-кровать под панорамным люком. Багажник имеет трехуровневую структуру с общим объемом 500 литров, плюс еще 70 литров в дополнительных нишах.

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Внимание водителя будет привлекать 12,8-дюймовый отдельный информационно-развлекательный экран и 8,8-дюймовая цифровая панель, расположенная за массивным двухспицевым рулем. В основе Nano 06 лежит платформа Dongfeng Quantum Architecture №3. Привод обеспечивается одним электродвигателем мощностью 135 кВт (184 л.с.) 290 Нм крутящего момента.

Покупатели имеют два варианта аккумуляторов на выбор: 44,94 кВт-ч и 51,87 кВт-ч. Они обеспечивают запас хода по шкале CLTC в 401 км и 471 км соответственно. Стоимость модели в Китае будет начинаться от 79 900 ¥ (11 100 долларов) и достигать 109 900 ¥ ($15 300).

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Для сравнения, это более чем в три раза дешевле, чем Kia EV3, цена которого в Германии начинается от 35 990 евро (40 700 долларов). Однако, в Китае корейский автопроизводитель официально не продает EV3. К слову, более крупный EV5 стоит в Китае от 149 000 ¥ (20 700 долларов)