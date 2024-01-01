В Китаї дебютував клон Kia EV3 вартістю 11 тисяч доларів

Як пише Carscoops, перші зображення нового Dongfeng Nano 06 свідчать про те, що китайські автовиробники все ще “надихаються” світовими автовиробниками, адже цей компактний кросовер виявився підозріло схожим на Kia EV3.

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Пропорції, форма кузова, світлодіодні фари й навіть пластикове покриття колісних арок – все це перегукується з дизайном EV3. 17-дюймові легкосплавні диски також дуже подібні до Kia, і стає цілком зрозуміло, що це випадковий збіг обставин.

Kia EV3

Цікаво, що Dongfeng надав Nano 06 кілька відмінних рис. Кросовер має інакші бампери та подвійні двері багажника з відкидною лавкою. Усередині Nano 06 досить просторо. Модель має п’ятимісний інтер’єр, який можна трансформувати в диван-ліжко під панорамним люком. Багажник має трирівневу структуру із загальним об'ємом 500 літрів, плюс ще 70 літрів в додаткових нішах.

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Увагу водія привертатиме 12,8-дюймовий окремий інформаційно-розважальний екран та 8,8-дюймова цифрова панель, що розташована за масивним двоспицевим кермом. В основі Nano 06 лежить платформа Dongfeng Quantum Architecture №3. Привід забезпечується одним електродвигуном потужністю 135 кВт (184 к.с.) 290 Нм крутного моменту.

Покупці мають два варіанти акумуляторів на вибір: 44,94 кВт-год та 51,87 кВт-год. Вони забезпечують запас ходу за шкалою CLTC у 401 км та 471 км відповідно. Вартість моделі в Китаї починатиметься від 79 900 ¥ (11 100 доларів) й сягатиме до 109 900 ¥ ($15 300).

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Для порівняння, це більш ніж утричі дешевше, ніж Kia EV3, ціна якого в Німеччині починається від 35 990 євро (40 700 доларів). Однак, в Китаї корейський автовиробник офіційно не продає EV3. До слова, більший EV5 коштує в Китаї від 149 000 ¥ (20 700 доларів)