В Корее разработали электромотор без металла

В эпоху перехода на автомобили с электрическим питанием это можно считать революционным шагом в декарбонизацию транспорта. И хотя в своей основе классические конструкции силового агрегата являются металлическими, ученые Корейского института науки и технологий теперь доказывают обратное.

Новый тип электродвигателя не содержит металла, сообщает Interesting Engineering. Разработчики использовали углеродные нанотрубки вместо классических медных катушек. Нанотрубки только на первый взгляд простые, но там на самом деле сложная структура.

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Нанотрубки образовались из атомов углерода, которые располагались в виде шестиугольников. При увеличении они напоминают пчелиные соты. Также важно было очистить трубки. С помощью процесса LAST (лиотропное жидкокристаллическое текстурирование поверхности) ученые удалили из них частицы металла.

Новый материал характеризуется проводимостью на целых 133 процента выше, чем медь. Поэтому повышается КПД нового типа привода, сохраняя при этом его высокий показатель долговечности. А еще наноструктура приводит к тому, что вес двигателя снижается на целых 80 процентов.

Ученые из Кореи даже создали модель двигателя. Правда, он пока использовался в миниатюрном автомобиле. Транспортное средство преодолело свой первый маршрут. Игрушечная машинка движется со скоростью более полуметра в секунду – преодолела 10 метров за 25 секунд.

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Двигатели на основе меди пока достигают более высокой абсолютной производительности, работают на скорости 1,35 метра в секунду по сравнению с 0,52 метра в секунду для версии из нанотрубок.

Однако прогресс уже есть. Это достижение может революционизировать все, от электромобилей до космических аппаратов, значительно уменьшив вес, сохраняя при этом производительность.

Практическое применение технологии позволило провести определенные расчеты. Вес нанотрубок, использованных в новом двигателе, составляет 78,75 мг. Если бы инженеры использовали медные трубки, речь шла бы о 379,08 мг.

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С большой вероятностью можно сказать, что проект будет разработан. Тем более, что ученые из Кореи указали два возможных направления для него. Прежде всего, новый тип двигателей, конечно, может использоваться в электромобилях.

Они уменьшат их вес и повысят эффективность силовых установок. Однако это еще не конец, ведь безметалловый двигатель также имеет шанс сделать карьеру в промышленности, космической отрасли, в конце концов, в бытовых приборах.