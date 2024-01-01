В Кореї розробили електромотор без металу

В епоху переходу на автомобілі з електричним живленням це можна вважати революційним кроком в декарбонізацію транспорту. І хоча у своїй основі класичні конструкції силового агрегату є металевими, вчені Корейського інституту науки та технологій тепер доводять протилежне.

Новий тип електродвигуна не містить металу, повідомляє Interesting Engineering. Розробники використовували вуглецеві нанотрубки замість класичних мідних котушок. Нанотрубки лише на перший погляд прості, але там насправді складна структура.

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Нанотрубки утворилися з атомів вуглецю, що розташовувалися у вигляді шестикутників. При збільшенні вони нагадують бджолині стільники. Також важливо було очистити трубки. За допомогою процесу LAST (ліотропне рідкокристалічне текстурування поверхні) вчені видалили з них частинки металу.

Новий матеріал характеризується провідністю на цілих 133 відсотки вище, ніж мідь. Тому підвищується ККД нового типу приводу, зберігаючи при цьому його високий показник довговічності. А ще наноструктура призводить до того, що вага двигуна знижується на цілих 80 відсотків.

Вчені з Кореї навіть створили модель двигуна. Щоправда, він поки використовувався в мініатюрному автомобілі. Транспортний засіб подолав свій перший маршрут. Іграшкова машинка рухається зі швидкістю понад півметра за секунду – подолала 10 метрів за 25 секунд.

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Двигуни на основі міді поки досягають вищої абсолютної продуктивності, працюють на швидкості 1,35 метра за секунду порівняно з 0,52 метра за секунду для версії з нанотрубок.

Однак прогрес уже є. Це досягнення може революціонізувати все, від електромобілів до космічних апаратів, значно зменшивши вагу, зберігаючи при цьому продуктивність.

Практичне застосування технології дозволило провести певні розрахунки. Вага нанотрубок, використаних у новому двигуні, становить 78,75 мг. Якби інженери використовували мідні трубки, мова йшла б про 379,08 мг.

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З великою ймовірністю можна сказати, що проєкт буде розроблений. Тим більше, що вчені з Кореї вказали два можливі напрямки для неї. Перш за все, новий тип двигунів, звичайно, може використовуватися в електромобілях.

Вони зменшать їхню вагу та підвищать ефективність силових установок. Однак це ще не кінець, адже безметалевий двигун також має шанс зробити кар'єру у промисловості, космічній галузі, зрештою, в побутових приладах.