В Кропивницком десять "гармошек" Mercedes-Benz Citaro заменят двадцать обычных автобусов

Пассажирские машины большой вместимости коммунальное предприятие "Электротранс" вынуждено закупить из-за недостатка водителей, мобилизованных в армию. Один таки автобус заменяет на маршруте две-три имеющиеся в депо машины.

Техника не новая, но в добротном техническом состоянии, куплена за кредитные средства. О тонкостях финансовой операции со ссылкой на начальника городского управления транспорта Виктора Житника рассказал телеканал Суспільне Кропивницький.

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"Большая часть водителей троллейбусов и автобусов сейчас служат в Вооруженных силах Украины. Нам необходимо завозить транспорт повышенной пассажировместимости. Сумма этого кредита – 44 миллиона гривен – под 7%. Автобусы были в использовании, но в тендерной документации прописано, что они должны были проехать не более 500-600 тысяч километров. Это довольно "молодой" транспорт, экологический стандарт по выхлопам – Евро 5. Мы надеемся, что они будут работать у нас не один год" – уточнил руководитель транспортного ведомства мэрии.

В коротком сообщении не рассказывается о модели и марке этой машины, упоминается только вместимость салона на 180 пассажиров и экологический формат по выбросам – Евро-5.

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В видеосюжете несколько раз проскакивают кадры, в которых угадываются черты сочлененного автобуса Mercedes-Benz Citaro в версии O 530G. Вероятно, эта модель имеет 2009 или 2010 год выпуска. На это указывает трехосное построение ходовой, трехдверная конфигурация салона, низкий пол с системой наклона кузова на остановках и некоторые элементы конфигурации салона.

Машина сохранила не только оригинальный белый цвет, но и имеет довольно привлекательный товарный вид. Модель Citaro O 530G комплектовалась 299-сильным двигателем с автоматической коробкой передач ZF.

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Салон имеет паспортную вместимость 180 пассажиров, из которых 49 могут сидеть. Еще одно кресло водительское.

Такие автобусы-"гармошки" будут незаменимы в часы пик на автобусных маршрутах. Однако в случае отключения света они заменят троллейбусы. Конечно, полностью потребность такие машины не перекроют, но с их помощью коллапса в городской логистике не произойдет.

Сейчас к выходу на маршруты готовятся остальные автобусы.