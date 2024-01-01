У Кропивницькому десять "гармошок" Mercedes-Benz Citaro замінять двадцять звичайних автобусів

Пасажирські машини великої місткості комунальне підприємство "Електротранс" змушене закупити через нестачу водіїв, мобілізованих до армії. Один таки автобус замінює на маршруті дві-три наявні в депо машини.

Техніка не нова, але у добротному технічному стані, куплена за кредитні кошти. Про тонкощі фінансової операції з посиланням на начальника міського управління транспорту Віктора Житника розповів телеканал Суспільне Кропивницький.

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"Більша частина водіїв тролейбусів та автобусів зараз служать в Збройних силах України. Нам необхідно завозити транспорт підвищеної пасажиромісткості. Сума цього кредиту – 44 мільйони гривень - під 7%. Автобуси були у використанні, але у тендерній документації прописано, що вони мали проїхати не більше 500-600 тисяч кілометрів. Це доволі "молодий" транспорт, екологічний стандарт за вихлопами – Євро 5. Ми сподіваємось, що вони працюватимуть у нас не один рік" – уточнив керівник транспортного відомства мерії.

У короткому повідомленні не розповідається про модель та марку цієї машини, згадується лише місткість салону на 180 пасажирів та екологічний формат за викидами – Євро-5.

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У відеосюжеті кілька разів проскакують кадри, в яких вгадуються риси зчленованого автобуса Mercedes-Benz Citaro у версії O 530G. Ймовірно, ця модель має 2009 чи 2010 рік випуску. На це вказує тривісна побудова ходової, тридверна конфігурація салону, низька підлога з системою нахилу кузова на зупинках та деякі елементи конфігурації салону.

Машина зберегла не лише оригінальний білий колір, але й має доволі привабливий товарний вигляд. Модель Citaro O 530G комплектувалася 299-сильним двигуном з автоматичною коробкою передач ZF.

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Салон має паспортну місткість 180 пасажирів, з яких 49 можуть сидіти. Ще одне крісло водійське.

Такі автобуси-"гармошки" будуть незамінні в години пік на автобусних маршрутах. Однак у разі відключення світла вони замінять тролейбуси. Звісно, повністю потребу такі машини не перекриють, але за їх допомогою колапсу в міській логістиці не станеться.

Нині до виходу на маршрути готується решта автобусів.