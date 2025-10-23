В Лондоне появятся беспилотные Jaguar I-Pace

ФОТО: Waymo|
Опыт американских городов с автономными таскомоторами будет перенимать Лондон
После покорения улиц США, где приобретен успешный опыт, Waymo нацелился на культовые черные такси Лондона.
"Мы переносим наш полностью автономный сервис поездок через океан, где намерены предложить поездки – без человека за рулем – в 2026 году", – звучит прямо в первой строчке официального заявления на сайте Waymo. Тем более, что они используют Jaguar I-Pace – автомобиль британского бренда.
Hello, Лондон!
По родословной Waymo является "дочкой" Alphabet, которой среди прочих компаний принадлежит Google. Автомобили уже направляются в Лондон и начнут ездить по улицам города в ближайшие недели с "обученными специалистами" или водителями безопасности за рулем.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством транспорта и государственной компанией "Транспорт для Лондона" (TfL), поскольку оператор должен получить необходимые разрешения на предложение полностью автономных поездок в 2026 году.
Европейская эра беспилотников начинается с Лондона
На сегодня автономные такси Waymo уже успешно работают в 15 крупных городах США, среди которых Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остин, Атланта.
В следующем году они появятся еще в четырех городах, включая Вашингтон, а сейчас проходят испытания в столице Японии Токио. Лондон на очереди.
По статистике Waymo, с момента запуска своего сервиса в 2020 году их автономные такси совершили более 10 миллионов пассажирских поездок в США. Сейчас осуществляется более 250 000 поездок в неделю.
Без инцидентов на дороге никак
Несмотря на то, что за это время зафиксировано более 1200 аварий или столкновений с участием автономных такси Waymo, компания таким результатом немного расстроена, но и не сильно переживает. Ведь количество ДТП на милю пройденного пути у них на 80 процентов ниже, чем для транспортных средств с человеком за рулем.
Waymo уверяет, что благодаря ее технологиям фиксируется в пять раз меньше столкновений с техникой, что приводит к травмам, и в двенадцать раз меньшего количества столкновений с пешеходами, что приводят к травмам, относительно статистики таких инцидентов с человеком за рулем.
Британская столица к тестам готова
Несколько месяцев назад Uber и британская компания Wayve объявили о собственных планах начать тестирование автономных такси в Лондоне. Британское правительство положительно отнеслось к такому инвестиционному проекту в транспортный сектор страны.
Сейчас Лондон рассматривает роботизированные таксомоторы как новую технологию и средство стимулирования технологических инвестиций. По словам государственного секретаря Великобритании по вопросам транспорта Хайди Александер, Waymo не только улучшит транспорт в городе, но и сделает Великобританию лидером во внедрении новых, передовых технологий.
В то же время с приходом в Лондон компании Wayve, заручившейся поддержкой технологических гигантов NVIDIA, Microsoft и японского SoftBank, внесет революционные изменения в нынешний сектор столичного таксомотора.
И что теперь, прощай кэб?
В первую очередь появление роботакси еще больше усугубит кризис в традиционных лондонских черных такси. Лондонский кэб, ставший визитной карточкой столицы, с его классической формой, круглыми фарами и часто черным цветом сейчас и так переживает тяжелые времена.
Списывать кэб еще рано. Фото: сайт senfil.net
По статистике, количество кэбов значительно сократилось в последние годы. Лицензирование на этот сегмент транспортных услуг резко пошли вниз. В начале этого месяца в Лондоне ходило лишь 14 069 черных такси, что на 36% меньше, чем примерно 22 000 такси, работавших десяти лет назад.