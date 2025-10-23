В Лондоне появятся беспилотные Jaguar I-Pace

После покорения улиц США, где приобретен успешный опыт, Waymo нацелился на культовые черные такси Лондона.

"Мы переносим наш полностью автономный сервис поездок через океан, где намерены предложить поездки – без человека за рулем – в 2026 году", – звучит прямо в первой строчке официального заявления на сайте Waymo. Тем более, что они используют Jaguar I-Pace – автомобиль британского бренда.

Hello, Лондон!

По родословной Waymo является "дочкой" Alphabet, которой среди прочих компаний принадлежит Google. Автомобили уже направляются в Лондон и начнут ездить по улицам города в ближайшие недели с "обученными специалистами" или водителями безопасности за рулем.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством транспорта и государственной компанией "Транспорт для Лондона" (TfL), поскольку оператор должен получить необходимые разрешения на предложение полностью автономных поездок в 2026 году.

Европейская эра беспилотников начинается с Лондона

На сегодня автономные такси Waymo уже успешно работают в 15 крупных городах США, среди которых Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остин, Атланта.

В следующем году они появятся еще в четырех городах, включая Вашингтон, а сейчас проходят испытания в столице Японии Токио. Лондон на очереди.

По статистике Waymo, с момента запуска своего сервиса в 2020 году их автономные такси совершили более 10 миллионов пассажирских поездок в США. Сейчас осуществляется более 250 000 поездок в неделю.

Без инцидентов на дороге никак

Несмотря на то, что за это время зафиксировано более 1200 аварий или столкновений с участием автономных такси Waymo, компания таким результатом немного расстроена, но и не сильно переживает. Ведь количество ДТП на милю пройденного пути у них на 80 процентов ниже, чем для транспортных средств с человеком за рулем.

Waymo уверяет, что благодаря ее технологиям фиксируется в пять раз меньше столкновений с техникой, что приводит к травмам, и в двенадцать раз меньшего количества столкновений с пешеходами, что приводят к травмам, относительно статистики таких инцидентов с человеком за рулем.

Британская столица к тестам готова

Несколько месяцев назад Uber и британская компания Wayve объявили о собственных планах начать тестирование автономных такси в Лондоне. Британское правительство положительно отнеслось к такому инвестиционному проекту в транспортный сектор страны.

Сейчас Лондон рассматривает роботизированные таксомоторы как новую технологию и средство стимулирования технологических инвестиций. По словам государственного секретаря Великобритании по вопросам транспорта Хайди Александер, Waymo не только улучшит транспорт в городе, но и сделает Великобританию лидером во внедрении новых, передовых технологий.

В то же время с приходом в Лондон компании Wayve, заручившейся поддержкой технологических гигантов NVIDIA, Microsoft и японского SoftBank, внесет революционные изменения в нынешний сектор столичного таксомотора.

И что теперь, прощай кэб?

В первую очередь появление роботакси еще больше усугубит кризис в традиционных лондонских черных такси. Лондонский кэб, ставший визитной карточкой столицы, с его классической формой, круглыми фарами и часто черным цветом сейчас и так переживает тяжелые времена.

Списывать кэб еще рано. Фото: сайт senfil.net

По статистике, количество кэбов значительно сократилось в последние годы. Лицензирование на этот сегмент транспортных услуг резко пошли вниз. В начале этого месяца в Лондоне ходило лишь 14 069 черных такси, что на 36% меньше, чем примерно 22 000 такси, работавших десяти лет назад.