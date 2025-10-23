У Лондоні зʼявляться безпілотні Jaguar I-Pace

Після підкорення вулиць США, де набуто успішний досвід, Waymo націлився на культові чорні таксі Лондона.

"Ми переносимо наш повністю автономний сервіс поїздок через океан, де маємо намір запропонувати поїздки – без людини за кермом – у 2026 році", – звучить прямо в першому рядку офіційної заяви на сайті Waymo. Тим більше, що вони використовують Jaguar I-Pace – автомобіль британського бренду.

Hello, Лондон!

За родоводом Waymo є "дочкою" Alphabet, якій серед інших компаній належить Google. Автомобілі вже прямують до Лондона і почнуть їздити вулицями міста найближчими тижнями з "навченими спеціалістами" або водіями безпеки за кермом.

Робота ведеться у тісній співпраці з Міністерством транспорту та державною компанією "Транспорт для Лондона" (TfL), оскільки оператор має отримати необхідні дозволи на пропонування повністю автономних поїздок у 2026 році.

Європейська ера безпілотників розпочинається з Лондона

Станом на сьогодні автономні таксі Waymo вже успішно працюють у 15 великих містах США, з поміж яких Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остін, Атланта.

Наступного року вони з'являться ще в чотирьох містах, включаючи Вашингтон, а зараз проходять випробування в столиці Японії Токіо. Лондон на черзі.

За статистикою Waymo, з моменту запуску свого сервісу у 2020 році їхні автономні таксі здійснили понад 10 мільйонів пасажирських поїздок у США. Наразі здійснюється понад 250 000 поїздок на тиждень.

Без інцидентів на дорозі ніяк

Попри те, що за цей час зафіксовано понад 1200 аварій або зіткнень за участю автономних таксі Waymo, компанія таким результатом трохи засмучена, але й не сильно переймається. Адже кількість ДТП на милю пройденого шляху у них на 80 відсотків нижча, ніж для транспортних засобів з людиною за кермом.

Waymo запевняє, що завдяки її технологіям фіксується уп'ятеро менше зіткнень з технікою, що призводить до травм, та у дванадцять разів меншої кількості зіткнень з пішоходами, що призводять до травм, відносно статистики таких інцидентів з людиною за кермом.

Британська столиця до тестів готова

Кілька місяців тому Uber та британська компанія Wayve оголосили про власні плани розпочати тестування автономних таксі в Лондоні. Британський уряд позитивно поставився до такого інвестиційного проєкту в транспортний сектор країни.

Нині Лондон розглядає роботизовані таксомотори як нову технологію та засіб стимулювання технологічних інвестицій. За словами державного секретаря Великої Британії з питань транспорту Гайді Александер, Waymo не лише покращить транспорт у місті, але й зробить Велику Британію лідером у впровадженні нових, передових технологій.

Водночас з приходом у Лондон компанії Wayve, що заручилася підтримкою технологічних гігантів NVIDIA, Microsoft та японського SoftBank, внесе революційні зміни в теперішній сектор столичного таксомотора.

І що тепер, прощай кеб?

В першу чергу поява роботаксі ще більше посилить кризу в традиційних лондонських чорних таксі. Лондонський кеб, що став візитівкою столиці, з його класичною формою, круглими фарами та часто чорним кольором нині й так переживає важкі часи.

Списувати кеб ще рано. Фото: сайт senfil.net

За статистикою, кількість кебів значно скоротилася в останні роки. Ліцензування на цей сегмент транспортних послуг різко пішли вниз. На початку цього місяця у Лондоні ходило лише 14 069 чорних таксі, що на 36% менше, ніж приблизно 22 000 таксі, що працювали десяти років тому.