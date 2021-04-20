Дефицит вызван совокупностью нескольких важных факторов. И если один из них плановый, то второй вызван чисто политическими делами украинской власти.

В мае Украине грозит дефицит дизельного топлива из-за остановки поставок из заводов Роснефти и планового техобслуживания на Мозырском НПЗ (Беларусь). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять трейдеров источников.

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Ожидается, что дефицит дизельного топлива в Украине в мае составит 150 тысяч – 270 тысяч тонн. Мозырский НПЗ поставит Украину около 150 тысяч тонн ДТ вместо 240 тысяч тонн, потому что 15 мая начинает техобслуживание.

В год Украина потребляет больше 7 млн ​​тонн дизельного. Две трети импортируется из России и Беларуси. В прошлом году Роснефть поставила Украину 1,75 млн ДТ. Отмечается, что Украина пыталась компенсировать дефицит путем морских поставок, но их объемов было недостаточно.

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская предостерегла операторов рынка нефтепродуктов от попыток создать искусственный дефицит и антиконкурентных действий, которые могут "негативно повлиять на цены и наполненность рынка".

"Учитывая нестабильную ситуацию с импортом нефтепродуктов из Беларуси и РФ, будем особенно придирчивыми. Попытки создать искусственный дефицит, необоснованно повысить стоимость, установить барьеры в доступе к альтернативной инфраструктуре, в частности к портам, недопустимы. Это - расные линии национального значения", – заявила Пещанская.

Напомним, 15 марта швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. заявил, что прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, и другие.

Прекращение поставок связано с давлением украинских силовиков на сеть АЗС Glusco, главным акционером которой является Proton Energy Group S.A.