Дефіцит викликаний сукупністю кількох важливих факторів. Я якщо один з них плановий, то другий викликаний суто політичними вчинками української влади.

У травні Україні загрожує дефіцит дизельного пального через зупинку поставок з заводів ‘’Роснефти” і планового техобслуговування на Мозирському НПЗ (Білорусь). Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять трейдерів-джерел.

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Очікується, що дефіцит дизельного палива в Україні в травні складе 150 тисяч – 270 тисяч тон. Мозирський НПЗ поставить Україні близько 150 тисяч тон ДП замість 240 тисяч тон, тому що 15 травня розпочинає техобслуговування.

У рік Україна споживає більше 7 млн тонн дизельного. Дві третини імпортується з Росії і Білорусі. У минулому році Роснефть поставила Україні 1,75 млн ДП. Відзначається, що Україна намагалася компенсувати дефіцит шляхом морських поставок, але їх обсягів було недостатньо.

Глава Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська застерегла операторів ринку нафтопродуктів від спроб створити штучний дефіцит і антиконкурентних дій, які можуть "негативно вплинути на ціни і заповненість ринку".

"З огляду на нестабільну ситуацію з імпортом нафтопродуктів з Білорусі та РФ, будемо особливо прискіпливими. Спроби створити штучний дефіцит, необгрунтовано підвищити вартість, встановити бар'єри в доступі до альтернативної інфраструктури, зокрема до портів, є неприпустимими. Це – червоні лінії національного значення", – заявила Піщанська.

Нагадаємо, 15 березня швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. заявив, що припиняє поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Близько 85% поставок Proton Energy Group S.A. здійснює за річними терм-контрактами. Клієнтами є найбільші гравці ринку України: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, і інші.

Припинення поставок пов’язане з тиском українських силовиків на мережу АЗС Glusco, головним акціонером якої є Proton Energy Group S.A.