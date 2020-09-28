Заместитель министра МВД Антон Геращенко разъяснил новые нормы закона, которые вступили в действие за угон автомобиля.

На днях начали действовать изменения в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за угон автомобилей.

Теперь за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отныне "профессиональные" угонщики, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться, исходя из стоимости похищенного автомобиля.

"До принятия закона лицо, которое совершало угон автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норму исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести только уголовную ответственность", – сказал на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "тяжесть преступления ранее устанавливалась с учетом того, были ли понесены убытки. Но если машина возвращалась владельцу в том состоянии, в котором ее украли, то суд считал, что ущерба не было. Эту норму также изменили. И сейчас, независимо от того, была ли возвращена машина или нет, мы считаем, что жертва получила огромную моральную травму, а значит был причинен вред", – подчеркнул он.

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Антон Геращенко подчеркнул, что в законе изменили факт того, что только за первое похищение можно назначать условный срок.

"Если лицо похитило автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок. Дело в том, что похитители, в большинстве случаев, являются профессионалами. И за повторность суды давали условные сроки. У нас были случаи, когда представители уголовного розыска арестовывали тех подозреваемых, которые уже находились под разными рамками мер пресечения, после угонов, и приходилось повторно вести в суд, а суды снова не давали им реальных сроков", – отметил заместитель министра.

По новому закону предусмотрена уголовная ответственность за распространение и производство специального оборудования для взлома автомобилей. До 21 сентября их абсолютно безнаказанно можно было покупать в интернете за 7-10 тысяч гривен.

В свою очередь, начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что в новом законе для криминального блока было важным, чтобы лицо несло ответственность за совершение преступления.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции добавил, что уже удалось достичь значительных результатов в противодействии угонам авто. В течение этого года были ликвидированы две преступные организации и 8 преступных групп, общим количеством 53 участника, которые совершили 72 завладения элитным транспортным средством. Именно с использованием спецсредств и электронных приборов. Стоимость их "деятельности" – около 48,9 миллиона гривен.

"Цель всего уголовного блока Нацполиции – не просто документирование преступления, а прежде всего, снижение количества таких преступлений. И, конечно, чтобы преступник нес реальное наказание за завладение чужим транспортом", – сказал Вадим Дзюбинский.

Напомним, как часто полицейские попадали в ДТП.