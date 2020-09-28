Заступник міністра МВС Антон Геращенко роз'яснив нові норми закону, які вступили в дію за викрадення автомобіля.

Днями почали діяти зміни до Кримінального кодексу, які збільшують покарання за викрадення автомобілів.

Відтепер за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмежання волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відтепер "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, в тому числі і запобіжний захід у вигляді застави буде обчислюватися, виходячи з вартості викраденого автомобіля.

"До прийняття закону особа, яка вчиняла угон автомобіля вперше, мала можливість заплатити штраф чи відбутися умовним покаранням. В новій редакції закону цю норму виключили. Тепер людина, яка посягає на чужу власність, буде нести лише кримінальну відповідальність", - сказав на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що "тяжкість злочину раніше встановлювалась з урахуванням того, чи були понесені збитки. Але якщо автівка поверталася власнику в тому стані, в якому її вкрали, то суд вважав, що збитку не було. Цю норму також змінили. І зараз, незалежно від того, чи була повернута машина чи ні, ми вважаємо, що жертва отримала величезну моральну травму, а значить була заподіяна шкода", - наголосив він.

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Антон Геращенко підкреслив, що у законі змінили факт того, що лише за перше викрадення можна призначати умовний термін.

"Якщо особа викрала автомобіль, то суд відразу повинен призначати реальний термін. Справа в тому, що викрадачі, в більшості випадків, є професіоналами. І за повторність суди давали умовні терміни. У нас були випадки, коли представники кримінального розшуку арештовували тих підозрюваних, які вже знаходились під різними межами запобіжних заходів, після угонів, і доводилось повторно вести до суду, а суди знову не давали їм реальних термінів", - зазначив заступник міністра.

За новим законом передбачена кримінальна відповідальність за розповсюдження та виробництво спеціального обладнання для злому автівок. До 21 вересня їх абсолютно безкарно можна було купувати в Інтернеті за 7-10 тисяч гривень.

Своєю чергою, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський зазначив, що у новому законі для кримінального блоку було важливим, щоб особа несла відповідальність за вчинення злочину.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції додав, що вже вдалося досягти значних результатів у протидії угонам авто. Протягом цього року було ліквідовано дві злочинні організації та 8 злочинних груп, загальною кількістю 53 учасника, які скоїли 72 заволодіння елітним транспортним засобом. Саме з використанням спецзасобів та електронних приладів. Вартість їхньої "діяльності" - близько 48,9 мільйонів гривень.

"Мета всього карного блоку Нацполіції – не просто документування злочину, а перш за все, зниження кількості таких злочинів. І, звісно, щоб злочинець ніс реальне покарання за заволодіння чужим транспортом", – сказав Вадим Дзюбинський.

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