В Николаеве будут работать редкие для Украины 4-дверные 12-метровые автобусы

Эту новость обнародовал на своих страницах в соцсети мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, пассажирские машины уже в пути.

Перегон техники осуществляют водители двух коммунальных предприятий города – "Николаевэлектротранс" и "Николаевпастранс". После того, как автобусы прибудут в Николаев и пройдут все технические регламентные осмотры и государственную регистрацию, они выйдут на маршруты города.

Читайте также Николаев в ожидании уникальных автовышек

"Это не первая помощь от муниципалитета Праги нашему городу. Ранее на запрос “Николаевэлектротранса” передавали две автовышки, 226 обогревателей и 8 генераторов, а для “Николаевпастранса” – пять автобусов", – подчеркнул мэр.

И хотя в коротком сообщении мэра не указываются марки и модели автобусов, с фото и кадров видео хорошо видно, что это низкопольные пассажирские машины SOR NB12 чешского автобусного завода SOR Libchavy spol. s r. o.

Автобусы OR NB12 в Украину повели николаевские водители, которых тепло провожали чешские коллеги. Фото: мэрия Николаева

Такие машины имеют паспортную вместимость 116 пассажиров. Однако уникальность этой 12-метровой машины в другом – в отличие от большинства автобусов такой размерной группы здесь четыре входа/выхода, а не три.

Читайте также Чтобы управлять индийскими тракторами Solis, николаевским механизаторам пришлось пойти на обучение

Такая конфигурация дверей в сочетании с книлинговой системой принудительного наклона кузова автобуса практически до уровня тротуара на остановке значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров. Этот процесс происходит почти вдвое быстрее, чем в автобусах со стандартным количеством входов.

Схема компоновки салонов на три и четыре двери, но есть и другие варианты. Инфографика Авто24 с иллюстраций SOR Libchavy

SOR BN 12 с 260-сильным мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач имеет специфическую низкопольную схему. Там низкий уровень пола (36 см) устроен частично – только в передней части. Сзади кресла пассажиров размещены на возвышенном уровне пола (80 см).

Читайте также Разбомбленный автопарк энергетиков Николаевщины постепенно восстанавливается

Кстати, спереди над колесными арками кресла также на возвышении, чего не скажешь о передней и средней части салона с зоной детских и инвалидных колясок, широкими накопительными проходами. Пространства там добавляет еще и продуманная схема сидений: в двух местах по разные стороны там установлены не поперечные, а продольные кресла с блоками на четыре и три места.